Очередное сообщение об аварийно опасном месте на дорогах - от жительницы Костаная Яны СОРОКИНОЙ. Ее волнует участок улицы Уральской (ул. Шақшақ Жәнібек батыр) вблизи поликлиники № 5.

Возле поликлиники № 5 пешеход появляется внезапно из-за парковки / Фото Яны СОРОКИНОЙ

- Нет никакого ограничения скорости движения автотранспорта (ни знака, ни лежачего полицейского), то есть ничего не мешает ехать со скоростью 60 км/ч, кроме благоразумия. А оно далеко не у всех есть, - пишет Сорокина. - Например, водители автобуса № 3 просто обожают разогнаться перед поликлиникой и резко остановиться на остановке, не понимая, что в салоне как раз к выходу заблаговременно, как просили, готовятся выйти не самые молодые и здоровые люди, их кидает по салону (езжу, знаю). А еще немало грузовиков на этом участке. Единственный повод снизить скорость - это «зебра». Но пешеход на ней появляется внезапно, выходя из-за парковки. Второе: надо понимать, что тут скопление не просто пешеходов, а максимально много уязвимых пешеходов (плохо видят, плохо слышат, плохо соображают, потому что что-то болит, плохо ходят, тащат детей), которые, высока вероятность, вообще по «зебре» не пойдут. На противоположной стороне дороги есть парковка. Очевидно, ей пользуются посетители поликлиники, но непонятно, как они переходят дорогу - «зебра» в стороне им ничем не помогает, а проезжающие машины не снижают скорость. Можно, конечно, штрафовать пешеходов, но цель какая - сделать жизнь легче или труднее людям? В непосредственной близости от входа в поликлинику есть парковка, она же - остановка. Но нет выделенного места для машины скорой помощи. В случае экстренной госпитализации обездвиженного пациента тащить придется куда получится, где машина СМП приткнется. Поликлиника наверняка сама не вправе распоряжаться парковкой и бронировать место на дороге для своих нужд.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и департамент полиции.

Неделю назад мы писали о ситуации с тротуарами и пешеходными переходами в селе Камысты.

- Перекресток улиц Кудайкулова и Школьная: тротуар пролегает от ул. Кудайкулова до ул. Строительная по одной стороне, далее от ул. Строительная до ул. Северная по другой стороне. Но нет кусочка тротуара на ул. Кудайкулова, - писала жительница села Светлана ШЕФЕР. - По этой же улице Кудайкулова, на пересечении с ул. Космы, от магазина «Рахат» через дорогу «зебра», которую нарисовали в начале мая 2025 года, ведет в заросли травы напротив магазина «Азия». А через несколько метров между этими же магазинами расположилась еще одна «зебра». От кафе «Ханшайым» из зарослей на обочине дороги установлен знак и школьник посередине «зебры». Следуя по пешеходному переходу, попадаем на островок травы и электрических столбов, но не тротуара!

«Зебру», которая уходит в заросли, планируют сдвинуть / Фото предоставлено акиматом Камыстинского района

- Действительно, на перекрестке улиц Кудайкулова - Косма, возле магазинов «Азия» и «Рахат», имеются большие неудобства для пешеходов, - ответил на запрос «НГ» заместитель акима Камыстинского района Салтанат БАЕКЕН. - Данный вопрос обязательно будет решен положительно в ближайшее время, коллегиально с участием сотрудников отдела полиции. Запланированы работы по сдвигу пешеходных переходов. Касательно вопроса о прерывистости тротуара на одной стороне улицы Школьная и продолжения его части на другую сторону автомобильной дороги, поясняем: строительство тротуара начато с перекрестка улиц Кудайкулова - Школьная (левая сторона), впоследствии данный тротуар проходит по правой стороне до улицы Северная. Считаем, что данный тротуар был необходим при строительстве для жителей села ввиду его отсутствия вблизи автомобильной дороги, переходная часть его на другую сторону связана с размером ширины тротуара и узкой частью левой стороны от края автомобильной дороги до стоек магистрального разводящего газопровода. Все построенные тротуары соответствуют градостроительной документации. Жалоб со стороны граждан в местный исполнительный орган по прокладке тротуара, его конфигурации, безопасности или неудобства по улице Школьная не поступало. Акимом района еженедельно, а его заместителями ежедневно проводятся приемы граждан как в офлайн-формате, так и в онлайн-режиме. Кроме того, действует чат-бот в telegram-канале, предназначенный для обращений по вопросам благоустройства, а также функционирует группа «Местное сообщество» в мессенджере WhatsApp, участниками которой являются 896 активных жителей района. Однако ни в один из мессенджеров данное обращение не поступало.

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.