Госучреждение посчитало, что руководитель школы № 2 города Тобыл незаконно обогатился на сумму почти в 400 тыс. тенге. Директор Ш. сумел доказать в суде, что деньги получил за отведенные уроки истории, когда в школе не хватало преподавателей.

Согласно материалам, опубликованным в Судебном кабинете, мужчина занял должность директора в 2022 году, а в 2024-м, когда в начале учебного года оказалось, что вести занятия некому, подписал приказ о передаче вакантных 5 часов себе - как учителю история. Департамент госаудита в феврале 2025 года направил уведомление отделу образования района, где сообщил, что в результате бюджетного мониторинга выявлил высокие риски в области расходной части бюджета в виде заработной платы директору Ш. в сумме 397 686 тенге. Тогда-то отдел образования и подал иск в Костанайский городской суд.

- В судебном заседании ответчик пояснил, что трудовые обязательства им исполнены в полном объеме добросовестно. Учебные часы отведены, вся необходимая документация заполнена, - говорится в документе. - Данные часы были согласованы с руководителем ГУ «Отдел образования Костанайского района», так как на тот момент не было учителей по предметам, а учебный год начался. Недобросовестность с его стороны отсутствовала, денежные суммы он получал в качестве заработной платы. Просит в иске отказать.

Представитель школы № 2, приглашенный на процесс в качестве третьего лица, подтвердил, что Ш. отработал часы добросовестно, претензий к нему нет и также попросил отказать в иске. С их доводами согласился и прокурор.

- Истец не представил доказательства наличия недобросовестного поведения ответчика, способствовавшего своими действиями начислению заработной платы, - написано в решении суда. - Решением согласительной комиссии от 14 мая 2025 года заявление истца оставлено без удовлетворения, решением большинства голосов действия работодателя (отдела образования Костанайского района - "НГ") признаны необоснованными. Недобросовестность ответчика отсутствовала, денежные суммы он получал в качестве заработной платы.

В итоге суд посчитал требования отдела образования необоснованными и в иске отказал.

Решение еще не вступило в законную силу.