Главные причины преступлений в так называемой бытовой сфере: ревность и неустроенность - нет работы, своего жилья. С начала 2025 года на территории региона зафиксировано 74 таких случая - почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (38). На вопросы «НГ» отвечает старший инспектор отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Гульжанат ШАЯХМЕТОВА.

Первые шаги к защите от агрессора / Фото предоставлено ДП Костанайской области

- На фоне ревности часто происходят тяжкие преступления, - отмечает майор полиции. - К примеру, там, где мы наблюдаем, казалось бы, счастливую семью, за один день может все измениться, вплоть до убийства. Это накопительный эффект. В поле зрения полиции семья не попадает. Между собой у них могут возникать мелкие ссоры, но за пределы семьи не выходят. Они не употребляют алкогольные напитки, не курят. Но может произойти скандал, и в процессе под руку попадает острый предмет…

- Состояние аффекта?

- Чаще всего да. Думаю, навряд ли хоть один из осужденных, который отбывает срок в колонии, думает о том, что так и надо. Любой человек будет сожалеть об этом: лишить жизни любимую… В моменте, конечно, он, наверное, думал: вот ты заслужила, и я тебя сейчас накажу. Сомневаюсь, что есть прямая цель убить человека. Самое страшное, что страдают дети: отец в колонии, мать на кладбище. Когда все дело в ревности или измене, думаю, в лучшем случае нужно разойтись, спокойно, без лишних истерик и скандалов. Если сложно разобраться самим, то можно обратиться к психологу. В современном мире это нормально.

- Психологическое насилие - это статья?

- Статья 73 «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений» КоАП РК: нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия влекут предупреждение либо административный арест на 5 суток. Действия, предусмотренные частью 1 статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на 10 суток. Действия, предусмотренные частью 2, совершенные лицами, к которым административный арест не применяется, влекут штраф в размере 5 МРП.

Гульжанат Шаяхметова: «Никто не имеет права истязать, издеваться. Но женщины терпят по 15-20 лет» / Фото из личного архива

- Считаете, что агрессор после одного ареста больше не будет шуметь?

- Пять суток провести в клетке, где и сортир, и спальня, и кухня - все в одном, не каждому понравится и не каждому будет приятно. Я думаю, даже немного унизительно. А если еще несколько человек в одной камере…

- Работа с потенциальными агрессорами - успехи есть?

- На районном и городском уровнях действует рабочая группа, объединяющая представителей здравоохранения, образования, судебных органов и организаций. Наша задача - работа с теми, кто находится в зоне риска. Когда происходит очередное правонарушение, подпадающее под 73-ю статью, сотрудники проводят оценку по специальной анкете, которую заполняет не агрессор, а жертва. Если сумма баллов превышает 8, это сигнализирует о высоком риске совершения бытового насилия. Важно, если она говорит, что агрессия проявляется давно, причем не только по отношению к ней, но и к другим людям. Драки на футболе, свадьбах, просто на улице - все это добавляет баллы. Наличие детей - плюс балл. Употребление алкоголя или наркотиков - еще один балл. Случаи нападения во время беременности, ощущение угрозы - все это учитывается. Если жертва говорит: «Я боюсь, я чувствую угрозу», мы сразу добавляем баллы. Не требуем доказательств, доверяем ее ощущениям. Выносим этот случай на обсуждение рабочей группы.

И здесь важно понимать: мы не осуждаем, не порицаем человека. Наша цель - диалог, направленный на поиск решения. Даже если человек еще не совершил преступление, но по баллам видно, что риск высок, лучше начать работу с ним заранее. Чтобы он осознал: насилие - это путь в никуда. В 2025 году судом назначена психокоррекция поведения 47 человек.

Никто не имеет права истязать, издеваться. Но женщины терпят по 15-20 лет. Мужчина начинает с пощечин, потом может жене сломать руку, а закончится все убийством. Он привыкает, что она терпит. Возможно, такое поведение раздражает его еще больше, и он перестает себя контролировать. Конечно же, это человек с отклонениями в психике.

- Почему жертвы не уходят?

- Некоторые боятся: «Куда я денусь? У меня трое детей. Кому я нужна?» К нам женщина с детьми обратилась из села Карасу. Определили в кризисный центр. Спустя пару месяцев вернулась к супругу, ссылаясь на то, что там хозяйство, родственники. Чаще всего мужчины-тираны не меняются. Они играют определенную роль в нужный момент, а потом снова срывают маску. Стоит отметить, что такие родители не осознают, как они травмируют детскую психику.

- Дети, которые видят насилие, они либо вырастают сами насильниками, либо становятся жертвами?

- Некоторые становятся жертвами: «Мама моя терпела, и я буду терпеть». Либо, допустим, мальчики... Очень редкий процент мальчиков, которые вырастают и говорят, что в своей семье не позволят бить жену. Если отец бьет, то сын будет бить. Они считают, что это нормально.

- Жестокие дети?

- Да, подобное общество взращивает жестоких детей. Допустим, когда дети и подростки убивают животных либо жестоко обращаются с котятами и собаками. По идее, это признаки, говорящие о маниакальном поведении. В будущем таким людям алкоголь не нужен, чтобы совершить тяжкое преступление. То есть человек с психопатией, причиняя боль другим, получает от этого удовольствие.

Диалог с жертвой насилия / Фото предоставлено ДП Костанайской области

- Проводите профилактику?

- Да. Я считаю, было бы значительным создание школ молодоженов, тренингов, курсов. По статистике, бытовое насилие происходит в семьях, где супруги 1970-1990-х годов рождения. Редко, когда 2000-е годы. Нынешнее поколение более осознанно ко всему подходит и терпеть насилие долго не будет. Они умеют беседовать друг с другом, умеют обсуждать свои проблемы. Считаю необходимым, чтобы другие службы, которые желают предотвратить бытовое насилие, тоже как-то в это включались. Мы со стороны полиции, конечно, проводим профилактику. В центры комплексной поддержки за текущий год помещено 47 человек (13 женщин, 1 мужчина и 32 ребенка).

- Есть пример «Она ушла и больше не вернулась к тирану»?

- Был такой случай. Женщина с четырьмя детьми, один из них с ДЦП. Супруг избивал. Он - бывший сотрудник полиции. Сначала боялась, переживала, что отберет детей, так как и жилье его. Но в один момент ее терпению пришел конец. Обратилась к нам, мы устроили ее в кризисный центр. Занималась выпечкой тортов. Неплохо зарабатывала на этом. За полгода пребывания смогла собрать необходимую сумму на первое время. Арендовала квартиру.

- Наоборот бывает: женщина - абьюзер?

- Бывают женщины, допустим, низкосоциальные. Обратилась жертва: супруг ударил. Спустя два месяца психолог выяснила, что жертвой ее назвать сложно. Муж на двух работах, не пьет, у них двое детей. Сама же она из детдома. Мужчина пояснил, что приезжает домой с работы и видит картину: дети немытые, в доме бардак, готовой еды нет, жена живет в телефоне. Терпел несколько лет, уговаривал ее. А потом не выдержал и ударил. Она в тот же момент вызвала полицию.

А еще случай интересный: к нам обратилась женщина - супруг - тиран, бьет, сам уехал на вахту в Россию. Мы ее поселили в кризисный центр. Позже оказалось: чтобы не оплачивать съемную квартиру, супруги решили смошенничать, если это можно так назвать. Пока он деньги заработает, она в кризисном центре поживет. И пожила.

- И последний вопрос: выселение - это?

- С 2023 года полиция перешла на выявительный характер работы. Это когда соседи могут позвонить и сообщить о насилии, а мы обязаны составить протокол. В 2024 году были внесены изменения в законодательство: административные статьи перешли в уголовные, появился запрет на совместное проживание. У нас есть возможность вынесения судебного решения о запрете агрессору проживать с жертвой в течение месяца. Если он нарушает решение суда, это влечет последствия вплоть до административного ареста. Мы называем это «выселением». Подобный опыт широко распространен в Германии. Там полицейский может выписать запрет на приближение к жертве, и агрессор обязан покинуть дом, собрав вещи в заранее подготовленную сумку. У нас данный метод является новым. Часто квартира оформлена на мужа, и это создает определенные сложности. За полгода действия закона было всего 6 случаев вынесения решения о запрете на совместное проживание. Закон вступил в силу 16 июня 2024 года.