Выставка работ учащихся Школы технического творчества открылась сегодня, 8 августа, в областной библиотеке им. Л. Н. Толстого. Посмотреть на них пришли дети города юных возрастов. Самих авторов, к сожалению, не было - сейчас каникулы.

Наибольший интерес у юных зрителей вызвали модели бронетехники: основного боевого танка (ОБТ) армии Казахстана - Т-72, дозорных машин БРДМ-2, легковых джипов и бронеавтомобилей времён Великой Отечественной войны.

- В эпоху, когда дети поглощены гаджетами, важно находить баланс между виртуальным миоом и реальностью, - отметила заведующая отделом литературы по искусству библиотеки Ляззат ТУЛЕКОВА. - Развить в ребёнке усидчивость, фантазию и терпение помогают творческие кружки. Сегодня юные мастера под руководством талантливых педагогов испытывают настоящую творческую радость, потому что сделанное своими руками доставляет окружающим радость от встречи с рукотворной красотой. Творчество – это всегда полёт мысли и проявление мастерства. Это шаг в завтрашний день – в будущее. Это возможность показать себя, выразить свой замысел и свою уникальную идею. Эта не первая выставка школы в наших стенах. Вместе с ними мы организовали большую выставку, приуроченную к EXPO 2017 года, где они предоставили роботов. Темы они предлагают сами.

Школе технического творчества города уже 68 лет. По итогам 2024 года школа была признана лучшей внешкольной организацией области, выиграв призовой фонд в размере 3 млн тенге.

- Представляете, сколько поколений воспитанников оставили свой след в истории нашей школы? - поделилась с "НГ" заместитель директора школы Наталья ЗУБКО. – Здесь в основном представлены работы юных воспитанников - тех, кому от 6 до 10 лет. Из обычной бумаги и картона наши дети создают сказку. Наши дети создают технические модели, причём многие из них - уменьшенные копии настоящих автомобилей и военной техники.

Модели мастерят вручную при помощи станков и инструментов. В школе есть муфельные печи, в которых изготавливаются резиновые колёса.

- Наши дети умеют всё в этой жизни, - говорит Наталья Николаевна. - Они подготовлены к взрослой жизни, потому что умеют работать на станках, знают, как держать в руках молоток, знают, что такое паяльные работы. И, безусловно, эти знания обогащают их жизненным опытом.

Самый популярный кружок в школе – техническое моделирование. Помимо этого, есть автокордовый кружок, где строят модели, работающие на двигателях внутреннего сгорания. Авиамодельный, судомодельный. Есть автотрасса, чтобы можно заниматься автотрассовым моделизмом. Таких в стране всего пять. Есть кабинет цифровых технологий, где дети занимаются начальной и образовательной робототехникой. К сожалению роботы не представлены на выставке. Видимо, у них тоже каникулы.

- Обделены ли вниманием девочки?

- Все привыкли, что техника – это для мальчишек. Но девчонки иногда опережают мальчишек, - отмечает Наталья Зубко - Выпускница прошлого учебного года Екатерина Куликова – абсолютный призёр в дисциплине авиамоделизма. Выпускница этого учебного года Анастасия Лапутько – абсолютный призёр Казахстана и России в дисциплине автотрассового моделизма.

- Что вдохновляет детей создавать и творить?

- Очень важна творческая атмосфера. Приходя в школу, новые дети видят, насколько интересны работы более опытных товарищей. Также немаловажную роль играют педагоги, вдохновляющие детей на создание чего-то своего. Создаются условия, в которых дети хотят творить, постигать и узнавать что-то новое.

Фото автора

Автор - студент факультета связи Эгейского университета (Турция)