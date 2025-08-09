Политический обозреватель Газиз Абишев высказался о соглашении о мире между Азербайджаном и Арменией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Эксперт опубликовал пост, в котором подчеркнул, что окончательное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией может открыть для Казахстана новые возможности.

Фото depositphotos

"Для Казахстана окончательное примирение Азербайджана и Армении открывает новые перспективы. Сухопутный маршрут из порта Баку в Турцию через территорию Армении как часть Среднего коридора может принести немало выгоды всем странам вдоль этого коридора", - написал эксперт в своём Telegram-канале.

Абишев напомнил, что Азербайджан и США подписали Меморандум о взаимопонимании, а Армения договорилась о передаче под американское управление проекта Зангезурского коридора, соединяющего основной Азербайджан с Нахичеванем. Теперь этот маршрут будет называться "Маршрут Трампа" (TRIPP).

По словам эксперта, Кыргызстан и Таджикистан уже урегулировали свои пограничные вопросы и развивают экономические отношения с Китаем.

"Армению и Азербайджан, как минимум формально, мирят США. Постсоветское пространство доживает окончательную сепарацию. Стремительный рывок американцев на Южный Кавказ демонстрирует расклад сил и настроения в регионе", - отметил он.

По словам Абишева, происходящие изменения могут отразиться и на соседних странах.

На фоне прихода в Армению американских ЧВК и укрепления связей между Баку и Вашингтоном может стать и официальный Тбилиси. Пояс Грузия - Армения - Азербайджан может стать серьёзным фактором укрепления западных позиций в регионе", - заключил эксперт.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о соглашении о мире между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию о прекращении боевых действий.