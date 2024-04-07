В холле Толстовки представлены иллюстрации к книгам Ирины Токмаковой, Татьяны Кайгородцевой, Анны Сусловой, Бахитжамал Сеиткызы, Владимира Лоскутникова, Екатерины Матюшкиной.

Нина ОЛЕКСЮК рисует с детства, окончила художественную школу им. А. И. Никифорова, а затем овладевала профессией дизайнера интерьера в педагогическом колледже и университете. Работала художником-мультипликатором и художником 2D-графики в компании по производству компьютерных игр, а сейчас преподаёт в художественной школе им. А. И. Никифорова и частной художественной школе им. Л. И. Русина.

Иллюстрация к стихотворениям И.П. Токмаковой "Сонный слон", "Где спит рыбка?", смешанная техника

Как иллюстратор, сотрудничает с крупнейшим российским издательством АСТ и писателями из Казахстана (в том числе из Костаная), России, Украины, что говорит о качестве её работы. И обеспечено оно не только великолепным владением разными техниками, но и глубоким погружением в мир иллюстируемой книги. Это как метод Станиславского для актёров, но только в переложении на работу иллюстратора. Её талант получил высокую оценку, когда в 2018 году молодая художница стала лауреатом премии "Шабыт" Костанайского клуба меценатов в номинации «Изобразительное искусство». Сейчас в различных художественных конкурсах блистают её ученики.

На выставке представили книги, которая иллюстрировала Нина Олексюк

Нине Олексюк, несомненно, подвластны все жанры, но основное направление её деятельности, как художницы, это иллюстрации. Причем предпочтение она отдаёт детской литературе. От её рисунков веет настоящим, живым теплом, которое не может не согреть сердце читателя, независимо от того, ребёнок или взрослый держит в руках книгу.

- Первый человек, который доверил мне проиллюстировать свою книгу, это Александра Ильинична Суслова, - говорит художница. - Благодаря этому я стала заниматься детской иллюстраицей. Мне стали доверять свои книги не только наши костанайские авторы, но и другие писатели. Работаю с акварелью, фломастерами, гуашью, в смешанной технике, это если говорить о традиционных материалах. Здесь представлена и компьютерная графика, к которой у меня особое отношение. Она хороша тем, что всегда есть возможность что-то исправить без ущерба рисунку. Кроме того, издательства предпочитают работать именно с этим форматом из-за его удобства. Хоть компьютерную графику и обвиняют в том, что она не такая тёплая, не такая живая, как традиционные, но я с этими утверждениями могу поспорить и считаю эту технику не менее достойной.

Иллюстрация к стихотворениям А.И. Сусловой "Спрятала белую шубку зима", бумага, гуашь

Иллюстрация к сказкам Т.А. Кайгородцевой "Сказки деда Балабосса", бумага, гуашь

Действительно, глядя на работы Нины в 2D-графике, язык не повернётся назвать их менее трогательными или добрыми. В конце концов главное - что художник вкладывает в работу свою душу и своё видение внутренней вселенной литературного произведения.

Иллюстрация к сказкам А.И. Сусловой "О мышонке, который хотел научиться петь", "О фее и веселой капели", бумага, гуашь

Иллюстрация к сказкам А.И. Сусловой "О капризной булочке, которая ждала принца", бумага, гуашь

На выставке, кроме рисунков, экспонируются и проиллюстрированные Ниной Олексюк книги. И за каждой из них своя история.

В 2011 году, когда Нина только начинала работать в технике компьютерной графики, ей поступил заказ от писательницы из города Николаева Людмилы Витвицкой. Сумма была предложена маленькая, никто за такие деньги, наверное, не взялся бы за работу. Но Нине нужно было собирать портфолио и накапливать опыт, да и к тому же автор обещала выслать в довесок к оплате готовые книги. Нина с удовольствием проиллюстрироала эту книгу, выполненный заказ отослала писательнице. На какое-то время общение было прервано, но в 2023 году заказчица, ныне проживающая в Ростове-на-Дону, нашла Нину в Интернете и написала, что выслала обещанные книги. А выслать оказалось не так просто. Приготовленные для отправки экземпляры хранились у мамы писательницы, которая живёт в Харькове. Маме уже 80 лет и в той тяжёлой ситуации, когда город оставался без электричества, эта женщина каждый день ходила на почту, чтобы узнать, когда начнут принимать посылки. Когда почта заработала, посылка пришла в Костанай. Эта превосходного качества печати книга тоже экспонируется в Толстовке, книга с трудной историей.

Иллюстрация к стихотворениям В.А. Лоскутникова "Грусть", бумага, черная ручка

Иллюстрация к произведению Е.А. Матюшкиной "Мой милый Медвежик. Хорошо там, где ты есть", компьютерная графика (Photoshop)

Нина учит рисовать и свою дочь, иногда ребенок даже становится полноправным соавтором своей мамы.

- Когда я делала иллюстрации к книге Бахитжамал Сеиткызы, мне активно пыталась помочь моя дочь, - рассказывает Нина. - Книга «Голубой кот» - о бездомных животных. И мне надо было нарисовать очень грустного кота. Кот сидит в картонной коробке, за ним стена дома, на которой висит объявление о потерявшемся пёсике. А мимо проходят люди, не обращая внимания ни на объявления, ни на одинокого кота. Когда я отвлекалась, дочь дорисовывала коту миску с молоком и улыбку на мордочке. Хорошо, что это была гуашь и всё можно было перекрыть. Я исправляла несколько раз, но она упорно дорисовывала миску, наполненную молоком. Но иллюстрации надо было сдавать без молока. Когда я уже сдала работу, дочь, уставшая от того, что я столько раз закрашивала миску, внесла всё-таки свою лепту. На стене, рядом с которой сидит грустный кот, под объявлением о пропаже собаки она нарисовала девочку с собакой на поводке. И объяснила это так: «Мама, собачка нашла свою хозяйку».

Теперь Нина позволяет ребенку принимать участие в работе на «законных основаниях», девочка рисует отдельные элементы карадашом, а мама гуашью подправляет. А супруг Нины пишет книгу, это сказка, героями которой стали два кота семьи Олексюк. Разумеется, что иллюстрации выполняет Нина при участии дочери. Настоящее семейное творчество.

- Хорошо, что потихоньку страется граница между центром и периферией, - отметил на открытии выставки член Союза художников РК Георгий СОКОВ. - Я имею в виду, что у нас и в плане слова, и в плане изображения, не говоря уже об издательских возможностях, не хуже, чем в столицах. И выставка это показывает абсолютно ясно. Не зря существует фраза: «Для детей надо писать так же, как и для взрослых, но только лучше». Это касается и рисования: надо для них рисовать так же, как и для взрослых, но только лучше. Я помню Нину ещё студенткой. Хочу сказать, что у неё редкое сочетание владения рисунком, чувства цвета и практически неограниченная фантазия в композиции. Я мог бы её представить хорошим графиком, хорошим живописцем, художником, способным создавать самые композиционно сложные картины. Она выбрала для себя то направление, которое сочла правильным, и двигается в нём, не разбрасываясь. Эта целеустремлённость много значит.

Всё перечисленное Георгием Михайловичем, вкупе с вживанием в литературный материал, делает Нину Олексюк идеальным иллюстратором.

Иллюстрация к произведению Е.А. Матюшкиной "Мой милый Медвежик. Хорошо там, где ты есть", компьютерная графика (Photoshop)

Иллюстрация к произведению А.В. Олексюка "Альта и Грис", бумага, гуашь

Кстати, название выставки придумано автором под впечатлением детского стиха о сазанчике, который смотрит на солнце через толщу воды, и с его точки зрения солнце - зелёное. Как сказала Нина, возможно зелёное солнце подтолкнёт смотреть на обыденные ситуации и вещи с другой стороны. А ещё она надеется, что её работы напомнят зрителям о детстве, поре тепла и уюта.

Если хотите отщипнуть себе кусочек бесконечного тепла, исходящего от произведений Нины Олексюк, приходите в Толстовку, выставка «Зелёное солнце» будет работать весь апрель. И обязательно приводите своих детей.

Фото Ксении РЕБИК





