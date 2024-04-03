Да. Нужно учитывать мнения и интересы общества при принятии таких решений. 14.7% Да. Такие заводы при казахстанском уровне коррупции опасны для экологии. 46.1% Нет. Перерабатывать мусор мы научимся не скоро. Значит нужно его сжигать. 20.6% Нет. Современные мусоросжигающие заводы безопасны для природы и людей. 18.6%