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В двух районах Костаная временно отключат электроэнергию на этой неделе

3 апреля 2024, 16:10 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети до конца недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях 4 и 5 апреля запланированы в двух районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами рпланируется тключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-524 (работы на ПС)

4 апреля с 10:00 до 18:00

  • магазин «Продукты», 
  • «Нур», 
  • База сжиженного газа по ул. Хакимжановой 5, 
  • газовая заправка по ул. Маяковского 99/1 "А".

Спальный сектор:

  • ул. Маяковского 102 "А", 
  • ул. Хакимжановой 56.

Частный сектор:

  • ул. Маяковского 99,97/1,97/2, 
  • ул. Хакимжановой 1-54.

 

ТП-Мелиорация (работы на ПС)

5 апреля с 10:00 до 18:00

  • лаборатория Смолина, 
  • ИП Овнанян, 
  • ИП Балгынбаева, 
  • КФ РГП на ПХВ «Казводхоз».

Спальный сектор:

  • ул. Шаяхметова 110, 117  "А", 119 "А", ул. Летунова 111.