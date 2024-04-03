В двух районах Костаная временно отключат электроэнергию на этой неделе
3 апреля 2024, 16:10 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети до конца недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях 4 и 5 апреля запланированы в двух районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами рпланируется тключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-524 (работы на ПС)
4 апреля с 10:00 до 18:00
- магазин «Продукты»,
- «Нур»,
- База сжиженного газа по ул. Хакимжановой 5,
- газовая заправка по ул. Маяковского 99/1 "А".
Спальный сектор:
- ул. Маяковского 102 "А",
- ул. Хакимжановой 56.
Частный сектор:
- ул. Маяковского 99,97/1,97/2,
- ул. Хакимжановой 1-54.
ТП-Мелиорация (работы на ПС)
5 апреля с 10:00 до 18:00
- лаборатория Смолина,
- ИП Овнанян,
- ИП Балгынбаева,
- КФ РГП на ПХВ «Казводхоз».
Спальный сектор:
- ул. Шаяхметова 110, 117 "А", 119 "А", ул. Летунова 111.
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