Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, завтра, 22 марта, во время празднования Наурыза с 6 утра до 17.00 для движения автомобилей перекроют ул. Алтынсарина в границах ул. Тәуелсіздік – ул. Толстого.



Поэтому будут изменены схемы движения маршрутов №№5, 7, 10, 21, 25 и 103.



Автобусы на этих маршрутах временно будут ехать по пр.Абая, а затем вернутся на ранее утвержденный маршрут.

Cхема предоставлена пресс-службой акимата Костаная