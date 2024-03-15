Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности опубликовало новую информацию по утечке персональных данных казахстанцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Как говорится в публикации, министерство проводит внеплановые проверки в отношении Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), авиакомпании Air Astana и "Казахтелекома" на предмет соблюдения требований законодательства о персональных данных и их защите. Дополнительная информация будет предоставлена по результатам проверок.

"На сегодняшний день министерством совместно с КНБ и АО "Государственная техническая служба" завершен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи, фактов компрометации не установлено. Компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности и работают в тесном контакте с национальным координационным центром информационной безопасности АО "Государственная техническая служба", - говорится в распространенном сообщении.

Напомним: недавно АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечку более 2 миллионов персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").

Вскоре граждане начали получать предупреждения, что их данные оказались в утекшей базе zaimer.kz.