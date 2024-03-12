В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) рассказали, с какими неприятностями могут столкнуться 2 миллиона казахстанцев, чьи данные утекли в сеть, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Председатель комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов напомнил, что в прошлом году министерство наделили новой компетенцией, которая обязывает его уведомлять граждан о фактах утечки персональных данных.

"Буквально на прошлой неделе государственная техническая служба установила такой факт. В сети Интернет стали доступны более 2 миллионов персональных данных казахстанцев, клиентов одной из микрокредитных организаций нашей страны", - сообщил Абдикаликов.

Тем, кто получил уведомление от портала электронного правительства по факту утечки персональных данных, для принятия необходимых мер необходимо подать жалобу в комитет информационной безопасности министерства.

"Это может быть в двух случаях: вы являлись клиентом микрокредитной организации. Соответственно, вы можете пожаловаться по факту распространения ваших персональных данных. Это является незаконным. Также может быть второй случай - когда вы никогда не знали про эту компанию, не давали своего согласия. При этом поступающие уведомления говорят о том, что компания, возможно, незаконным образом обрабатывала ваши персональные данные. Это также является нарушением. В данном случае также необходимо подать жалобу в комитет по информационной безопасности для принятия административных мер воздействия", - заявил председатель комитета.

Также Руслан Абдикаликов рассказал о возможных рисках для граждан, чьи данные утекли в сеть.

"Каждый гражданин должен знать, что в случае такой утечки возможна очень сильная активизация мошеннических действий в его адрес. Нужно быть к этому готовым. Будьте всегда внимательны при общении с незнакомыми людьми в социальных сетях, мессенджерах, не отвечайте на незнакомые звонки, не передавайте банковские карты, коды от них, не передавайте любую другую вашу личную информацию. Будьте бдительны", - предупредил он.

Напомним: на прошлой неделе АО "Государственная техническая служба" (ГТС) обнаружило утечку более 2 миллионов персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").

Вскоре граждане начали получать предупреждения, что их данные оказались в утекшей базе zaimer.kz.