План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 20 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в шести районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



Жилой комплекс - Алпамыс (работы на ПС)

15 марта 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

ул. Набережная 47, 49, 49а, 49в.



КТП - 161 (работы на ВЛ)

с 14 по 20 марта 10:00 до 18:00

АЗС «Эталон»,

сауна «Майами»,

агрохимлаборатория.

Частный сектор:

ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,

ул. Садовая 1-22,

ул. Комарова 71-114,

ул. Сералина 1-6,

ул. Комарова 116-134,

ул. Соколовского 2-17.

РП - КСМК (ул. Узкоколейная) (работы на ВЛ)

15 марта 10:00 до 17:00

ТОО «МАБ»,

ГЭК -15,

ТОО «Автосервис – Костанай»,

Тайжанова,

Бримжанов,

Хусаинов,

ТОО «Кост-Дэн»,

ТОО «Moldex».

Частный сектор:

жилые дома по ул. Узкоколейная.

ТП - 114 (работы на ВЛ)

18 марта 10:00 до 14:00

офис «Алма ТV» по ул. Каирбекова 216.

Частный сектор:

ул. Каирбекова 208-234,

ул. Назарбаева 18-24,

ул. Сьянова 189-219,

ул. Рабочая 16-26.

ВЛ-10 кВ ТП-Спецавтобаза (работы на ВЛ)

19 марта 10:00 до 12:00

ИП Нургалиев,

ИП Василюк,

ИП Бекишева,

ТОО «Вираж»,

ресторан «Султан»,

дачи «Юбилейные»,

ИП Абдулаев,

ТОО «Сервис-Пласт»,

АЗС «Эталон № 7»,

ИП Назаров,

Угольная компания,

ТОО «Агрофуд»,

ТОО «Виском»,

ИП Борщева,

ИП Абдрахманова

Светофоры:

пр. Назарбаева – ул. Промышленная,

пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,

пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой

КТП - 46 (работы на ВЛ)

18 и 19 марта 10:00 до 18:00

офис Скорая помощь по ул. Победы 62,

магазин «Умелец»,

«Компьютрон»,

салон красоты «Раиса»,

детский сад «Аружан»,

сервисный центр по ул. Козыбаева 153 А.

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова 203-231,

ул. Козыбаева 122а – 164,

ул. Победы 109-141,

ул. Амангельды 112-120.

Спальный сектор:

ул. Победы 93/2

Светофор: