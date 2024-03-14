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В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию в конце этой и на следующей неделе?

14 марта 2024, 16:30 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 20 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

Жилой комплекс - Алпамыс (работы на ПС)

15 марта 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • ул. Набережная 47, 49, 49а, 49в.

КТП - 161 (работы на ВЛ)

с 14 по 20 марта 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон», 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория.

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Комарова 71-114, 
  • ул. Сералина 1-6, 
  • ул. Комарова 116-134, 
  • ул. Соколовского 2-17.

РП - КСМК (ул. Узкоколейная) (работы на ВЛ)

15 марта 10:00 до 17:00

  • ТОО «МАБ», 
  • ГЭК -15, 
  • ТОО «Автосервис – Костанай», 
  • Тайжанова, 
  • Бримжанов, 
  • Хусаинов, 
  • ТОО «Кост-Дэн», 
  • ТОО «Moldex».

Частный сектор:

  • жилые дома по ул. Узкоколейная. 

ТП - 114 (работы на ВЛ)

18 марта 10:00 до 14:00

  • офис «Алма ТV» по ул. Каирбекова 216.

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова 208-234, 
  • ул. Назарбаева 18-24, 
  • ул. Сьянова 189-219, 
  • ул. Рабочая 16-26.

ВЛ-10 кВ ТП-Спецавтобаза (работы на ВЛ)

19 марта 10:00 до 12:00

  • ИП Нургалиев, 
  • ИП Василюк, 
  • ИП Бекишева, 
  • ТОО «Вираж», 
  • ресторан «Султан», 
  • дачи «Юбилейные», 
  • ИП Абдулаев, 
  • ТОО «Сервис-Пласт», 
  • АЗС «Эталон № 7», 
  • ИП Назаров, 
  • Угольная компания, 
  • ТОО «Агрофуд», 
  • ТОО «Виском», 
  • ИП Борщева, 
  • ИП Абдрахманова

Светофоры:

  • пр. Назарбаева – ул. Промышленная,
  • пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
  • пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой

КТП - 46 (работы на ВЛ)

18 и 19 марта 10:00 до 18:00

  • офис Скорая помощь по ул. Победы 62, 
  • магазин «Умелец», 
  • «Компьютрон», 
  • салон красоты «Раиса», 
  • детский сад «Аружан», 
  • сервисный центр по ул. Козыбаева 153 А.

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 203-231, 
  • ул. Козыбаева 122а – 164, 
  • ул. Победы 109-141, 
  • ул. Амангельды 112-120.

Спальный сектор:

  • ул. Победы 93/2

Светофор:

  • ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Победы.