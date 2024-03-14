В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию в конце этой и на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 20 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
Жилой комплекс - Алпамыс (работы на ПС)
15 марта 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- ул. Набережная 47, 49, 49а, 49в.
КТП - 161 (работы на ВЛ)
с 14 по 20 марта 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон»,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория.
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Комарова 71-114,
- ул. Сералина 1-6,
- ул. Комарова 116-134,
- ул. Соколовского 2-17.
РП - КСМК (ул. Узкоколейная) (работы на ВЛ)
15 марта 10:00 до 17:00
- ТОО «МАБ»,
- ГЭК -15,
- ТОО «Автосервис – Костанай»,
- Тайжанова,
- Бримжанов,
- Хусаинов,
- ТОО «Кост-Дэн»,
- ТОО «Moldex».
Частный сектор:
- жилые дома по ул. Узкоколейная.
ТП - 114 (работы на ВЛ)
18 марта 10:00 до 14:00
- офис «Алма ТV» по ул. Каирбекова 216.
Частный сектор:
- ул. Каирбекова 208-234,
- ул. Назарбаева 18-24,
- ул. Сьянова 189-219,
- ул. Рабочая 16-26.
ВЛ-10 кВ ТП-Спецавтобаза (работы на ВЛ)
19 марта 10:00 до 12:00
- ИП Нургалиев,
- ИП Василюк,
- ИП Бекишева,
- ТОО «Вираж»,
- ресторан «Султан»,
- дачи «Юбилейные»,
- ИП Абдулаев,
- ТОО «Сервис-Пласт»,
- АЗС «Эталон № 7»,
- ИП Назаров,
- Угольная компания,
- ТОО «Агрофуд»,
- ТОО «Виском»,
- ИП Борщева,
- ИП Абдрахманова
Светофоры:
- пр. Назарбаева – ул. Промышленная,
- пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
- пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой
КТП - 46 (работы на ВЛ)
18 и 19 марта 10:00 до 18:00
- офис Скорая помощь по ул. Победы 62,
- магазин «Умелец»,
- «Компьютрон»,
- салон красоты «Раиса»,
- детский сад «Аружан»,
- сервисный центр по ул. Козыбаева 153 А.
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 203-231,
- ул. Козыбаева 122а – 164,
- ул. Победы 109-141,
- ул. Амангельды 112-120.
Спальный сектор:
- ул. Победы 93/2
Светофор:
- ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,
- ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина,
- ул. Баймагамбетова – ул. Победы.
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