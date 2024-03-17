25-летняя Елизавета РАЙНБОТТ (в девичестве Носкова) родилась и выросла в Костанае. Уже более полугода с мужем Александром проживает в кантоне Шаффхаузен, в городке Нойхаузен-ам-Райнфалль на севере Швейцарии, недалеко от границы с Германией. Об особенностях этой страны и о том, как исполнились детские мечты, в материале «НГ».

Куда приводят мечты?

Путешествовать Лиза начала с детства: когда ей было 5 лет, вместе с родственниками отдыхала в Сочи. На берегу Черного моря научилась плавать. В этом городе потом побывает еще много раз. Посещала такие традиционные туристические страны, как Турция и Египет, была в Германии и Испании, много путешествовала по Казахстану. Больше всего запомнились курорт Боровое и пейзажи Алматинской области.

Гора Сантис - высочайшая вершина горного массива Альштайн

- Изначально я отучилась в Костанайском педколледже по профессии с путешествиями не связанной - дизайнер интерьера, - рассказала Лиза. - Немного подрабатывала декоратором в разных компаниях, но никогда не работала официально. Но потом, уже в филиале ЧелГУ, получила диплом переводчика. Изучала английский и немецкий языки.

Была еще одна мечта - выйти замуж за иностранца и переехать в другую страну. В прошлом году, отдыхая на курорте в Турции, Лиза познакомилась с будущим мужем - гражданином Швейцарии. Александр говорит по-немецки и по-английски, так что трудностей в отношениях у пары нет.

С мужем Александром Елизавета познакомилась на курорте в Турции

- В последнее время я стала понимать, что Костанай - это не мое место, и нужно как-то развиваться и двигаться дальше. В итоге получилось переехать в Швейцарию. Это был не быстрый процесс, проходил медленно - примерно в течение года я делала визу, - вспоминает девушка. - Советую всем людям, которые хотят что-то кардинально поменять в своей жизни, куда-то переехать: нужно просто не бояться рисковать!

Лиза отмечает, что Швейцария - одна из самых труднодоступных стран для ПМЖ. Единственный более-менее легкий способ получить ВНЖ - выйти замуж либо жениться на гражданах этой страны. Она и сейчас продолжает оформлять различные документы: например, страховку и билеты на проезд. Чтобы получить гражданство Швейцарии, необходимо прожить в ней 12 лет. В соседней Германии этот срок намного меньше - всего 5 лет.

Языковые трудности

- Первое время у меня были только положительные эмоции, но потом, уже в процессе интеграции, стала осознавать, что моя семья и друзья теперь где-то далеко, - вспоминает Лиза. - Я думаю, такие эмоции у каждого эмигранта: сначала ты радуешься, но потом сталкиваешься с первыми трудностями и снимаешь розовые очки.

У иностранцев могут возникнуть языковые трудности в привычных, казалось бы, вещах: например, при записи к врачу.

Елизавета и Александр на смотровой площадке в Гриндевальде

- Я живу на севере страны, и не все здесь понимают английский, в основном они говорят на швейцарско-немецком диалекте и иногда по-немецки. И мне первое время было сложно их понять, даже несмотря на то, что я знаю немецкий, - отмечает Лиза.

В Швейцарии четыре официальных языка: романский, швейцарский немецкий, итальянский и французский. Английский не считается официальным, хотя многие говорят именно на нем.

Райнфальский водопад считается самым большим равнинным водопадом в Европе

- Очень сильно ощущается языковой барьер: я изучала хохдойч (Hochdeutsch), то есть обычный немецкий, а здесь многие говорят на швицер дюч (Schwitzer-düch) - швейцарском диалекте, который мне вовсе непонятен, - говорит девушка. - Местные вообще не знают русский, но много эмигрантов, например из Украины, говорят здесь на нем без каких-либо проблем, и они весьма дружелюбны.

Сейчас в Швейцарии настоящая весна. Уже расцвели подснежники

По ее ощущениям, в Швейцарии все хорошо относятся к казахстанцам и всегда пытаются помочь. Хотя местные совсем ничего не знают о Казахстане, только пенсионеры. Да и те думают, что со времен СССР в стране ничего не поменялось. В соседнем немецком городе Йештеттен Лиза заметила, что там не любят эмигрантов - неохотно помогают и не хотят говорить на английском. Даже если знают этот язык, все равно сразу переходят на немецкий.

Жилье и работа

- Нойхаузен-ам-Райнфалль - небольшой городок, меньше Костаная. Население всего около 10 тыс. человек, - рассказала Лиза. - Мы с мужем арендуем квартиру - здесь все так живут, даже местные. И только пожилые люди или очень богатые могут позволить купить здесь себе недвижимость, например, в Цюрихе. Цены на квартиры нереальные! Многие швейцарцы и эмигранты копят всю жизнь, чтобы купить квартиру или дом. Так как я здесь живу недолго, то не знаю точные цены на жилье, но, насколько мне известно, начинаются от $5 млн.

Лиза и Александр на фоне шоколадного водопада в одном из ТРЦ Цюриха

Аренда квартиры в Нойхаузене в среднем обходится в €1 000 (около 500 000 тенге) в месяц. В крупном городе, например в Цюрихе, вдвое дороже.

Вид на Цюрих из фуникулера

- Пока я не работаю, - рассказала Лиза. - Пробовала подать заявку в супермаркет или MсDonald's, но здесь, на севере Швейцарии, очень высокие требования к работникам: например, нужно знать швейцарский немецкий, а в Цюрихе вас возьмут даже со знанием одного только английского. Но там большая конкуренция, и, чтобы вас выбрали из тысячи человек, нужна огромная удача. Сейчас посещаю курсы швейцарского немецкого, хочу улучшить свои знания. Также посещаю курсы, на которых можно совмещать теорию с практикой - обучаться год или два в какой-либо компании и устроиться работать потом туда же. Планирую устроиться переводчиком либо пойти в медицину.

Лиза - художница. Рисует картины на дереве и делает из них магнитики, рисует и на холсте акриловыми красками. Поэтому также планирует реализовать себя в творчестве.

В Швейцарии очень много возможностей для обучения, но вот работу найти сложно. Жизнь здесь очень дорогая, но и зарплаты хорошие: в среднем 2-3 тысячи швейцарских франков (примерно 1-1,5 млн тенге - «НГ»). Зарплаты швейцарцев уходят в основном на продукты питания, покрытие страховки и налоги.

Цены и быт

Цены на продукты питания выше, чем в Казахстане: десяток яиц обойдется вам в 4-5 местных франков, это примерно 2 500 тенге (1 швейцарский франк - около 500 тенге). Булка хлеба стоит 3 франка, литр молока - 2 франка.

Отель для туристов в коммуне Лаутербруннен, кантон Берн

- У меня местная швейцарская связь - Salt и очень хороший тариф. Когда я была в Германии, эта связь там тоже действовала. Стоит 30 франков. Интернет у нас 5G и здесь очень хорошо все грузит, с телефонной связью также нет проблем, - говорит Лиза. - Раньше у меня была связь Vodafon и на Германию тариф не действовал.

На улицах населенных пунктов есть специальные пакетики, чтобы убирать экскременты за собаками.

- Бытовые условия здесь привели меня в шок! - призналась Лиза. - Очень нравится, например, что здесь раздельный вывоз мусора и очень большое внимание уделяют его сортировке: разделяют на картон, алюминиевый мусор и стекло (коричневое и зеленое). Затем вам нужно прийти в специальную компанию по утилизации и там тоже мусор по специальным секциям: отдельно маленький и большой картон, отдельно стекло и так далее. За крупногабаритный мусор, например, за матрас на кровать, вам нужно заплатить несколько франков. Дальше его утилизируют уже специальные работники. Если случайно перепутать мусор в секциях, в картон положить стекло, вам может прийти за это штраф.

В общественном транспорте Швейцарии очень чисто и безопасно

В Швейцарии очень чистый и безопасный общественный транспорт. Ремонт дорог делают очень редко, а качество асфальта на высшем уровне. Уже ссылаясь на это, девушка уверена - уровень коррупции здесь нулевой. Как и уровень преступности. По наблюдениям Лизы, если здесь и случаются преступления, то это в основном семейно-бытовые конфликты и распространены они скорее среди эмигрантов.

Культурные особенности

- Я заметила, что здесь никто не смотрит на то, как ты одеваешься и выглядишь, всем безразлично, какая у тебя, например, прическа, не интересна твоя внешность, - говорит Лиза. - Они не отмечают многие привычные для нас праздники, тот же Международный женский день. Также заметила, что у швейцарцев принято делить счет пополам либо договариваться, что сегодня платит один, а завтра другой. Не принято называть точную сумму своей зарплаты, и вообще, говорить о затратах на ремонт автомобиля, например.

Вид на Цюрих, мировой центр финансов и банковского дела

У швейцарцев принято помогать накрыть стол, если вы приходите к кому-то в гости, обязательно нужно помочь приготовить еду, убрать в доме. Девушка отмечает, что в Костанае помогала только расставить посуду и обычно к приходу гостей все уже было готово.

- В Швейцарии есть свобода слова. Но тут очень много запретов и довольно строгих. Например, по воскресеньям даже днем нельзя шуметь и... пылесосить, - говорит Лиза. - С местными также довольно сложно договориться о встрече. В Костанае наши встречи с друзьями зачастую происходили спонтанно, человек был готов встретиться здесь и сейчас. С местными же обязательно нужно договариваться заранее.

Общается девушка в основном с эмигрантами, ее подруги приехали из Китая и из Украины.

Природа

В Швейцарии очень много достопримечательностей, но больше всего Лиза мечтала посетить Гриндевальд - это деревня в кантоне Берн (недалеко от столицы Швейцарии) в горной местности. Недавно мечта осуществилась.

Швейцарские Альпы и альпийские луга - как в рекламе шоколада Milka

- Здесь мы также видели самую знаменитую в Швейцарии вершину Маттерхорн. Добирались на поезде с панорамными окнами, с очень красивым видом на горы, - поделилась впечатлениями Лиза. - Вообще, в Альпах я была, наверное, уже раза 3-4. В горном массиве Альштайн находится высочайшая гора Сантис (еще ее называют Сентис или Зентис - «НГ»). Там очень ветрено, везде снежные горы. Когда поднимались в горы, увидели необычные ларьки - в них нет продавцов, можно оставить деньги и взять вещи, которые вам необходимы. Здесь нереальный уровень доверия людей друг к другу. Красота альпийских гор, конечно, очень впечатлила! Кстати, отмечу, что в Боровом и Алматинской области природа действительно похожа на швейцарскую. В швейцарских Альпах есть специальные кабинки, на которых можно подняться в горы, пешком идти очень сложно и далеко. Везде есть остановки, на которых можно перекусить, сходить в уборную и отдохнуть. Много горнолыжных курортов, где обучают кататься на лыжах или на сноуборде. Мы хотим посетить вершину Юнгфрау высотой 4 158 м, она одна из самых высоких в Европе и находится неподалеку от Гриндевальда. Юнгфрау - излюбленное место туристов.

Швейцарские Альпы в Гриндевальде

Еще в планах - посетить больше швейцарских городов.

Церковь в коммуне Лаутербруннен, кантон Берн

- Рождество хотим отметить в городе Монтре, на западе Швейцарии, во франкоязычном кантоне Во. Там очень красиво! - говорит Лиза. - А летом поедем в Италию, в Наполи, который находится возле знаменитого вулкана Везувий.

Гриндевальд. Смотровая площадка Фирст

Молодожены хотят побывать в Испании, Португалии и Франции, а также в Аргентине и Коста-Рике, посетить Японию и посмотреть на гору Фудзи.

- А если что-то пойдет не так, значит, начнет действовать план Б, - поделилась планами Лиза, - купить маленький домик или даже дом на колесах и жить в Италии, возле моря, там и состариться.

Горное озеро в Гриндевальде

Всем гостям Швейцарии Елизавета советует больше общаться с местными жителями и составить четкий план, какие места они посетят, так как достопримечательностей в стране очень много.

Штайн-ам-Райна - маленький, но очень исторический городок

- Если кто-то и захочет здесь остаться, например, по работе или по замужеству/женитьбе, то желаю им не потерять себя, хорошо интегрироваться, найти то, что вам будет нравиться и приносить удовольствие, всегда пробовать что-то новое, рисковать и не бояться потерпеть неудачу в каком-либо плане, - советует она. - Нужно больше интересоваться, как устроен здесь финансовый сектор, как работает страховка, какие правила при приеме на работу. Чтобы тут жить, надо быть очень организованным и любознательным, терпимым к другим культурам человеком. Сколько бы вам ни было лет, надо следовать к своей мечте!

Стереотипы о Швейцарии

Есть мнение, что население в Европе стареет и пожилых людей становится все больше.

Город Штайна-ам-Райн. Набережная

- С этим я не согласна, - говорит Лиза. - Конечно, здесь есть пенсионеры, но многие из них предпочитают уезжать в другие страны, где теплее. Пенсия позволяет. В последнее время Швейцария сильно изменилась, редко можно встретить коренных жителей. В основном живут молодые иммигранты из Украины, Сирии, Ирана, Афганистана и Турции. Видела также арабов и даже японцев.

А вот популярное мнение о высоком качестве швейцарского сыра соответствует реальности. Здесь его больше 450 сортов.

На столе - швейцарское сырное блюдо раклет

- Сыр тут действительно вкусный, - пояснила Елизавета Райнботт. - Особенно понравилось национальное швейцарское сырное блюдо - фондю. Сыр плавят в специальной посуде и добавляют вино. Макают в фондю хлеб и разные овощи. Еще одно национальное блюдо - раклет из сыра с таким же названием. Также есть швейцарский «ароматный» сыр - запах ядерный! А мои любимые сорта - всегда свежая моцарелла и итальянский эмменталь.

Фото из личного архива Елизаветы РАЙНБОТТ