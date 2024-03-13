На целый день отключат воду в одном из районов Костаная
13 марта 2024, 10:08 | ЖКХ
Аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода по адресу пр. Абая, 20 пройдут завтра, 14 марта, сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су". В связи с работами подачу питьевой воды в этом районе отключат с 09:00 до 23:00.
Иллюстративное фото freepik.com
Под отключение холодной воды попадут абоненты по следующим адресам:
Жилые дома:
- пр. Абая д.10, 10/2, 12, 12/1, 14, 16, 20, 24
- ул. Кочубея д.2
- ул. Волынова д.16, 18
- ул. Маяковского д.116, 116а
Организации, соцобъекты:
- Ясли-сад №69 по адресу пр. Абая д.18
- Медицинский центр «Жемчужина» по адресу пр. Абая д.22 А
- Ресторан «Дияр» по адресу пр. Абая д.24
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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