Да. Они помогут уменьшить риски для финансовой системы Казахстана. 10.1% Да. Они защищают потребителей от необдуманных финансовых решений. 58.7% Нет. Те, кто действительно нуждается в финансовой помощи, не смогут ее получить. 10.1% Нет. Это может привести к усилению теневого рынка займов с высокими процентами. 21.1%