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В трех районах Костаная временно отключат электроэнергию на следующей неделе

9 марта 2024, 16:05 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 15 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях будут вести в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с этим планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-633 (работы на ПС)

11 марта 10:00 до 18:00

  • Лыжная база по ул. Гашека.

Спальный сектор:

  • ул. Гашека 2/1,4/1.

КТП - 161 (работы на ВЛ)

с 11 по 15 марта 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон», 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория.

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Комарова 71-114, 
  • ул. Сералина 1-6, 
  • ул. Комарова 116-134, 
  • ул. Соколовского 2-17.

КТП-709 (работы на ПС)

11 и 12 марта 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ж/ м Амангельды: ул. Речная