В трех районах Костаная временно отключат электроэнергию на следующей неделе
9 марта 2024, 16:05 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 11 по 15 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях будут вести в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с этим планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-633 (работы на ПС)
11 марта 10:00 до 18:00
- Лыжная база по ул. Гашека.
Спальный сектор:
- ул. Гашека 2/1,4/1.
КТП - 161 (работы на ВЛ)
с 11 по 15 марта 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон»,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория.
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Комарова 71-114,
- ул. Сералина 1-6,
- ул. Комарова 116-134,
- ул. Соколовского 2-17.
КТП-709 (работы на ПС)
11 и 12 марта 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ж/ м Амангельды: ул. Речная
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