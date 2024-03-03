Только в двух районах Костаная планируют отключать свет на следующей неделе
3 марта 2024, 12:12 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 4 по 7 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В этот период работы на высоковольтных линиях и подстанциях планируются в двух районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП - 161 (работы на ВЛ)
с 4 по 7 марта с 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон»,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория.
Частный сектор:
- ул. Летунова, ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Комарова 71-114,
- ул. Сералина 1-6,
- ул. Комарова 116-134,
- ул. ул. Соколовского 2-17.
ТП-633 (работы на ПС)
4 марта с 10:00 до 17:00
- Лыжная база по ул. Гашека 1
Спальный сектор:
- ул. Гашека 2/1, 4/1.
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