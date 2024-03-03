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Только в двух районах Костаная планируют отключать свет на следующей неделе

3 марта 2024, 12:12 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 4 по 7 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В этот период работы на высоковольтных линиях и подстанциях планируются в двух районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП - 161 (работы на ВЛ)

с 4 по 7 марта с 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон», 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория.

Частный сектор:

  • ул. Летунова, ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Комарова 71-114, 
  • ул. Сералина 1-6, 
  • ул. Комарова 116-134, 
  • ул. ул. Соколовского 2-17.

ТП-633 (работы на ПС)

4 марта с 10:00 до 17:00

  • Лыжная база по ул. Гашека 1

Спальный сектор:

  • ул. Гашека 2/1, 4/1.