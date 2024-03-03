План работ Костанайской Горэлектросети с 4 по 7 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В этот период работы на высоковольтных линиях и подстанциях планируются в двух районах областного центра.

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В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП - 161 (работы на ВЛ)

с 4 по 7 марта с 10:00 до 18:00

АЗС «Эталон»,

сауна «Майами»,

агрохимлаборатория.

Частный сектор:

ул. Летунова, ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,

ул. Садовая 1-22,

ул. Комарова 71-114,

ул. Сералина 1-6,

ул. Комарова 116-134,

ул. ул. Соколовского 2-17.

ТП-633 (работы на ПС)

4 марта с 10:00 до 17:00

Лыжная база по ул. Гашека 1

Спальный сектор: