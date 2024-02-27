Еще два района добавили в план отключения электроэнергии в Костанае
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 28 февраля по 1 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Всего до конца этой недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в восьми районах областного центра. в связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов.
Иллюстративное фото freepik.com
В ранее опубликованный план сегодня добавили еще два района:
ТП-633 (работы на ПС)
29 февраля и 1 марта 10:00 до 17:00
- магазин «Мерей».
Спальный сектор:
- ул. Гашека 2/1,4/1.
КТП-88 (работы на ПС)
1 марта 10:00 до 17:00
- ИП СК «АгроБарс» по ул. Ю.Гагарина 29.
Частный сектор:
- ул.Сибирская 74-115,86/1,
- ул. Строительная 44-97, 77/1-77/9,
- ул. К.Маркса 15-59, 50/1-50/13, 48/2-48/14, 40/1-40/7, 38/2-38/8,79/6-79/10,51/2-51/18,49/1-49/15, 32/2-32/10, 60/2-60/14,62/1-62/13, 37/1-37/9, 39/2-39/16,
- ул. Лесная 35-80,
- ул. Рудненская 76-96,
- ул. Западная 43-72,
- ул. Ю.Гагарина 27-29, 42-46, 42/2-42/14, 44/1-44/13,
- ул. Карбышева 39-75.
В других шести районах работы пройдут по уже опубликованному графику.
КТП - 161 (работы на ВЛ)
с 28 февраля по 1 марта 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон»,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория.
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Комарова 71-114,
- ул. Сералина 1-6,
- ул. Комарова 116-134,
- ул. Соколовского 2-17.
ТП-ССМУ -78 (работы на ВЛ)
28 февраля 10:00 до 17:00
- ИП Лекарева по ул. Лермонтова 28 а
КТП - 347 (работы на ПС)
28 февраля 10:00 до 20:00
- магазин «Алтын»,
- «Продукты»,
- ТОО «Медтехника».
Частный сектор:
- ул. Шипина 58-100,
- ул. Алтынсарина 193-227,
- ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/25, 243/23,
- ул. Байтурсынова 207-260, 221/1-221/14,245/4-245/22, 290/4-290/14, 292/1-292/5,
- ул. Баймагамбетова 242-320,
- ул. Валиханова 5-41,21/1-21/6,
Кирзавод № 2 (работы на ВЛ)
29 февраля 10:00 до 12:00
- ТОО «Костанай Жолдары»,
- ТОО «Шаруа»,
- ТОО «Лудэ-Каз»,
- дачи «Садовод – Строитель».
КТП - СДСУ 43 (работы на ПС)
29 февраля 10:00 до 20:00
- ИП Манандян,
- ИП Мужневская,
- ИП Каменда,
- ИП Омаров,
- ИП Жусупова.
Спальный сектор:
- ул. Уральская 37,37/1.
ВЛ-10 кВ Западная – Западная 1 (работы на ВЛ)
29 февраля 10:00 до 18:00
- ОРЦ «Стройматериалы»,
- ТОО «Милтехх»,
- ТОО «Бранд-строй»,
- ИП Крапива,
- ТОО «Казторгсервис»,
- ТПК «Металлобаза»,
- ИП Денисенко,
- АЗС «Эталон»,
- мастерская «Дуб».
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.