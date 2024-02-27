Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 28 февраля по 1 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Всего до конца этой недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в восьми районах областного центра. в связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов.

Иллюстративное фото freepik.com

В ранее опубликованный план сегодня добавили еще два района:

ТП-633 (работы на ПС)

29 февраля и 1 марта 10:00 до 17:00

магазин «Мерей».

Спальный сектор:

ул. Гашека 2/1,4/1.

КТП-88 (работы на ПС)

1 марта 10:00 до 17:00

ИП СК «АгроБарс» по ул. Ю.Гагарина 29.

Частный сектор:

ул.Сибирская 74-115,86/1,

ул. Строительная 44-97, 77/1-77/9,

ул. К.Маркса 15-59, 50/1-50/13, 48/2-48/14, 40/1-40/7, 38/2-38/8,79/6-79/10,51/2-51/18,49/1-49/15, 32/2-32/10, 60/2-60/14,62/1-62/13, 37/1-37/9, 39/2-39/16,

ул. Лесная 35-80,

ул. Рудненская 76-96,

ул. Западная 43-72,

ул. Ю.Гагарина 27-29, 42-46, 42/2-42/14, 44/1-44/13,

ул. Карбышева 39-75.

В других шести районах работы пройдут по уже опубликованному графику.



КТП - 161 (работы на ВЛ)

с 28 февраля по 1 марта 10:00 до 18:00

АЗС «Эталон»,

сауна «Майами»,

агрохимлаборатория.

Частный сектор:

ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,

ул. Садовая 1-22,

ул. Комарова 71-114,

ул. Сералина 1-6,

ул. Комарова 116-134,

ул. Соколовского 2-17.

ТП-ССМУ -78 (работы на ВЛ)

28 февраля 10:00 до 17:00

ИП Лекарева по ул. Лермонтова 28 а



КТП - 347 (работы на ПС)

28 февраля 10:00 до 20:00

магазин «Алтын»,

«Продукты»,

ТОО «Медтехника».

Частный сектор:

ул. Шипина 58-100,

ул. Алтынсарина 193-227,

ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/25, 243/23,

ул. Байтурсынова 207-260, 221/1-221/14,245/4-245/22, 290/4-290/14, 292/1-292/5,

ул. Баймагамбетова 242-320,

ул. Валиханова 5-41,21/1-21/6,

Кирзавод № 2 (работы на ВЛ)

29 февраля 10:00 до 12:00

ТОО «Костанай Жолдары»,

ТОО «Шаруа»,

ТОО «Лудэ-Каз»,

дачи «Садовод – Строитель».

КТП - СДСУ 43 (работы на ПС)

29 февраля 10:00 до 20:00

ИП Манандян,

ИП Мужневская,

ИП Каменда,

ИП Омаров,

ИП Жусупова.

Спальный сектор:

ул. Уральская 37,37/1.

ВЛ-10 кВ Западная – Западная 1 (работы на ВЛ)

29 февраля 10:00 до 18:00