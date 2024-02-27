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Еще два района добавили в план отключения электроэнергии в Костанае

27 февраля 2024, 15:16 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 28 февраля по 1 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Всего до конца этой недели работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в восьми районах областного центра. в связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов.

Иллюстративное фото freepik.com

В ранее опубликованный план сегодня добавили еще два района:

ТП-633 (работы на ПС)

29 февраля и 1 марта 10:00 до 17:00

  • магазин «Мерей».

Спальный сектор:

  • ул. Гашека 2/1,4/1.

 КТП-88 (работы на ПС)

1 марта 10:00 до 17:00

  • ИП СК «АгроБарс» по ул. Ю.Гагарина 29.

Частный сектор:

  • ул.Сибирская 74-115,86/1, 
  • ул. Строительная 44-97, 77/1-77/9, 
  • ул. К.Маркса 15-59, 50/1-50/13, 48/2-48/14, 40/1-40/7, 38/2-38/8,79/6-79/10,51/2-51/18,49/1-49/15, 32/2-32/10, 60/2-60/14,62/1-62/13, 37/1-37/9, 39/2-39/16,
  • ул. Лесная 35-80, 
  • ул. Рудненская 76-96, 
  • ул. Западная 43-72, 
  • ул. Ю.Гагарина 27-29, 42-46, 42/2-42/14, 44/1-44/13, 
  • ул. Карбышева 39-75.

В других шести районах работы пройдут по уже опубликованному графику.

КТП - 161 (работы на ВЛ)

с 28 февраля по 1 марта 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон», 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория.

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Комарова 71-114, 
  • ул. Сералина 1-6, 
  • ул. Комарова 116-134, 
  • ул. Соколовского 2-17.

ТП-ССМУ -78 (работы на ВЛ)

28 февраля 10:00 до 17:00

  • ИП Лекарева по ул. Лермонтова 28 а

КТП - 347 (работы на ПС)

28 февраля 10:00 до 20:00

  • магазин «Алтын», 
  • «Продукты», 
  • ТОО «Медтехника».

Частный сектор:

  • ул. Шипина 58-100, 
  • ул. Алтынсарина 193-227, 
  • ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/25, 243/23,
  • ул. Байтурсынова 207-260, 221/1-221/14,245/4-245/22, 290/4-290/14, 292/1-292/5, 
  • ул. Баймагамбетова 242-320, 
  • ул. Валиханова 5-41,21/1-21/6,

Кирзавод № 2 (работы на ВЛ)

29 февраля 10:00 до 12:00

  • ТОО «Костанай Жолдары», 
  • ТОО «Шаруа», 
  • ТОО «Лудэ-Каз», 
  • дачи «Садовод – Строитель».

КТП - СДСУ 43 (работы на ПС)

29 февраля 10:00 до 20:00

  • ИП Манандян, 
  • ИП Мужневская, 
  • ИП Каменда, 
  • ИП Омаров, 
  • ИП Жусупова.

Спальный сектор:

  • ул. Уральская 37,37/1.

ВЛ-10 кВ Западная – Западная 1 (работы на ВЛ)

29 февраля 10:00 до 18:00

  • ОРЦ «Стройматериалы», 
  • ТОО «Милтехх», 
  • ТОО «Бранд-строй», 
  • ИП Крапива, 
  • ТОО «Казторгсервис», 
  • ТПК «Металлобаза», 
  • ИП Денисенко, 
  • АЗС «Эталон», 
  • мастерская «Дуб».