Воду отключат почти на сутки в нескольких районах Костаная
27 февраля 2024, 11:42 | ЖКХ
Временное прекращение подачи питьевой воды произойдет 28 февраля с 9:00 до 0:00. Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су", необходимость отключения вызвана заменой запорных арматур на сетях водопровода по адресам мкр. Северо-Западный кв. №№ 35, 43, 59, 60, 61, 70, 71.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами питьевая вода будет отключена у абонентов по следующим адресам:
Жилые дома:
- мкр. «Береке» дома №" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
- ЖК «Жулдыз» дома №№ 56, 56а, 56б, 67, 67а, 67б.
Частные жилые дома:
- мкр. Северо-Западный дома №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.
Школьные учреждения:
- Средняя школа №15 по адресу мкр. Северо-Западный, 49 б,
- Школа им. Н. Назарбаева по адресу пр. Н. Назарбаева, 239.
Соц. объекты:
- Костанайский областной суд по адресу пр. Н. Назарбаева, 233,
- Ресторан «Ханзада» по адресу мкр. Северо-Западный, 53 уч.5.
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