Несколько залов, пять экскурсоводов и множество экспонатов - выставка размещалась в ТД «Троя» 20-21 января. Посетить ее можно было бесплатно с 10.00 до 20.00. Организатор - Музей Библии, путешествующий по городам Казахстана, рассказывая об истории Книги, но не занимаясь миссионерской деятельностью.

Экскурсовод Александр Берзух демонстрирует иллюстрации Библии 1822 года

На экскурсии рассказывали о появлении письменности. Эволюция древнего письма начиналась с каменных табличек, на которых неспешно высекались буквы, цифры, знаки. Носить их с собой было явно нелегкой задачей. Поэтому в дальнейшем на помощь пришли глиняные и деревянные таблички, позже - береста и кожа. А в Древнем Египте изобрели папирус, создаваемый из стеблей тростника. Он был легок, но одновременно хрупок. У каждого писания была копия, а изношенные свитки обновлялись посредством точного переписывания. Кожа была долговечнее, но и стоила дороже папируса.

Писали на всевозможных материалах. До наших дней сохранилось много ранних версий каменных и глиняных табличек с фрагментами Библии

Изобретение бумаги способствовало распространению Библии. Чтобы сделать книгу максимально дешевой и легкой, ее изготавливали не из древесины, а из шелухи растений. Наглядный пример - представленный на выставке сборник проповедей 1796 года на немецком языке. Это самый старый экспонат из представленной коллекции. Одно дело - прочитать обо всем в учебнике, и совсем другое - увидеть, почувствовать, услышать запах эпохи. Ведь все экспонаты можно было не только посмотреть, но и потрогать. Даже этот сборник проповедей.

Рассказали и о революции в издании книг - печатном станке Иоганна Гутенберга. Это был первый механизированный, стандартизированный процесс, который помог в будущем удешевить изготовление книг и наладить массовое производство. Первыми произведениями, выпущенными с помощью печатного пресса, стали индульгенция, календарь, латинская грамматика Элия Доната - недорогие издания, состоящие из одного или нескольких листов. С его помощью не позднее 1455 года была выпущена Библия.

Библия с монограммой Иисуса Христа. С ее помощью можно было найти, где живут верующие и проходят собрания

- Подсмотрев у виноделов пресс, которым выжимали виноград, Иоганн Гутенберг его адаптировал под книгопечатание, совершил прорыв в истории, изготовив отдельные буквы, литеры, - отметил экскурсовод Микалаускас ГЕДИМИНАС. - За всю жизнь отпечатал 180 Библий, многие из них сохранились до наших дней. Главное - то, что этот станок, отпечатавший первым Библию, сделал ее доступнее.

В Советском Союзе достаточно долгое время Библия была дефицитом.

В одном газовом баллоне помещалось около 30 Священных Писаний

- Известны случае, когда люди платили одну или даже две месячные зарплаты, чтобы приобрести какое-нибудь старенькое издание Библии, - рассказал экскурсовод Вениамин ПОПОВ. - Это было связано с ее ограниченными тиражами. Вот полное издание Библии 1968 года тиражом всего 500 штук, отпечатанное после заявлений верующих. Это, конечно, не могло восполнить дефицит. Библии печатались в других странах, их провозили в Советский Союз на свой страх и риск, так как закон предусматривал от 3 до 5 лет тюрьмы за распространение Священного Писания. Провозили внутри газовых баллонов, в финских разборных домиках, которые шли транзитом, и другими всевозможными способами. Нередко отдельные фрагменты Библии от руки красивым почерком записывались в обычных тетрадях. Например, нам вот этот Псалтырь, написанный в тетради, передали в музей пожилые люди, когда им подарили полную версию Библии.

Разнообразию способов маскировки контрабанды можно было только позавидовать

Есть три основные перевода Библии: Септуагинта, Вульгата и Пешитта. Посетителям выставки продемонстрировали около 30 вариантов перевода.

Есть три основных перевода Библии: Септуагинта, Пешитта, Вульгата. Всего более 3,5 тысячи переводов на разные языки

- На сегодня существует 3 651 перевод текстов Священного Писания на языки разных народов, - рассказал экскурсовод Рамазан АЛИМОВ. - Священное Писание не является достоянием какого-то отдельного народа. Изначально Ветхий Завет писался на древнееврейском, Новый Завет - на древнегреческом. Но Священное Писание - это достояние всего человечества. Библия отвечает на самые важные, волнующие вопросы человека: кто он, для чего живет, куда идет, что его ждет?

Сверху - свиток на иврите из тонко выделанной кожи, с виду напоминающий бумагу

В числе экспонатов - книги на казахском, узбекском, арабском, турецком, курдском, туркменском и других языках. В том числе Библия, напечатанная для слепых рельефно-точечным шрифтом, разработанным в 1824 году французом Луи Брайлем. Была представлена Библия 1822 года на старославянском языке с отпечатанной ценой 2 рубля 70 копеек. В то время цена одной коровы была 4 рубля.

Первое издание Библии на русском языке 1896 года

Современные технологии позволяют изготавливать экземпляры любых размеров. Даже на тонких пластинках размером 3 на 4 см, на которых можно под микроскопом рассмотреть все 66 книг Библии. Но самый простой и доступный вариант для современных людей - скачать на смартфон. В конце экскурсии можно было это сделать, отсканировав QR-код.

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