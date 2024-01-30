Всего за январь 2024 года, по состоянию на вечер 29 января, диагноз подтвержден у 123 человек. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, с апреля 2023 года в регионе зарегистрированы 342 случая кори.

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В ДСЭК уточнили, что днем ранее в статистику не был внесен один случай, поэтому при сравнении редакцией "НГ" цифр по категориям число новых заболевших получается равным 8.

Основное число заболевших в Костанае - 208 случаев (+8). Основной контингент заболевших - дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет. Корью заболели 37 детей (+2), посещающих детские дошкольные учреждения. Среди школьников зарегистрировано 44 случая (+5), среди студентов – 59 случаев (+1).

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 74,0% (248).



В Костанайской области всего в рамках ДМИ подлежат вакцинации 44 500 человек, привиты 40 528 человек, что составляет 91,1%.