Новые случаи заболевания корью были выявлены с 26 по 28 января. Диагноз за эти дни подтвердили у пятерых человек. Всего, по данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, с апреля 2023 года по 28 января 2024 года в регионе зарегистрировано 335 случаев кори. В том числе за 28 дней января диагноз подтвержден у 116 человек.

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Основное число заболевших отмечается в Костанае - 200 случаев. Основной контингент заболевших - дети до 14 лет, в большинстве своем в возрасте от 1 года до 5 лет. Корью заболели 35 детей, посещающих детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 39 случаев, среди студентов – 58 случаев.

Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 74,0% (248 (+3)).



В Костанайской области всего в рамках ДМИ подлежат вакцинации 44 500 человек, по состоянию на вечер 28 января привито 39 908 человек, что составляет 89,6%.