В Костанае планируют снести Наримановский рынок и построить на этом месте школу. Поддерживаете ли вы это решение акимата? Да. Наримановский рынок изжил себя, там занято только около 15% торговых мест.

Да. В этом районе активно строят жилые дома, поэтому школа нужнее, чем рынок.

Нет. Наримановский рынок - это место работы десятков людей и дешевых покупок.

Нет. Наримановка - достопримечательность Костаная, как Блошиный рынок в Париже.

