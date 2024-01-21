В каких районах Костаная будут отключения электроэнергии на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 26 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работу на будущей неделе запланированы в восьми районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами отключения электроэнергии запланированы у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 22 по 26 января 10:00 до 18:00
- Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 30-60,
- ул. Строительная 41/1-41/12,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Рудненская 36/1-36/14,
- ул. Хакимжановой 87-99.
РП -10 № 1 (ул. Уральская – промзона) (работы на ВЛ)
22 января 10:00 до 18:00
- ТОО «Карьер-комплект»,
- ТОО «Дельта»,
- ТОО «Евразия группКазахстан»,
- ИП Балабекова,
- ТОО «Раскуль»,
- ТОО «Агро-Лига»,
- ТОО «Технополис»,
- ТОО «Полистерол»,
- ИП Буколов,
- ТОО «Ростсельмаш»,
- РКБ «Альянс-груп»,
- ИП Искаков,
- ТОО «Комета»,
- ТОО «Эколайн».
ТП- 567 (работы на ПС)
22 января 10:00 до 18:00
- АЗС «Г.елиос « № 7,
- ИП Пономарев,
- ТОО Виитор,
- ИП иМинигулова,
- ТОО «Астык-трейд»,
- ИП Приречнавя,
- ТОО «Аском и К»,
- магазин «Мотор техник»,
- ТОО «СКВ – LTD.
ТП- АЦК – ТП- ГЭК (работы на ПС)
22 января 10:00 до 18:00
- ИП Ким,
- Кустанайский Авто Центр,
- ИП Рак,
- ИП Бурдинская,
- ИП Радченко,
- ИП Букенов,
- ИП Саламатов,
- ИП Филиппов,
- ИП Чемпалова,
- ИП Нурмухамбеков,
- ИП Болагаак,
- ТОО «Ремпуть 2015»,
- ТОО «Алекс»,
- ТОО «Нур-Сат»,
- ГЭК –«Южный»,
- магазин «Фурор Авто».
ТП- 414 (работы на ПС)
22 и 23 января 10:00 до 18:00
- Департамент Статистики,
- департамент юстиции,
- ТОО «Экспресс»,
- Архив по ул. Майлина 2/6,
- ТД «Кода»,
- ИП Рак,
- ИП Мельник,
- ИП Лазарук,
- магазины «Нур»,
- «Мясное ассорти»,
- «Пивовар»,
- ТОО «Твой шанс».
Спальный сектор:
- ул. Майлина 19,19/1, 21,
- ул. Дзержинского 14, 14а, 16,
- ул. Толстого 120, 127.
КТП- Веселов (работы на ПС)
24 января 10:00 до 17:00
- ИП Веселов по ул. Карбышева 4
КТП- ТОО «Agrinet development» (работы на ПС)
25 января 10:00 до 17:00
- ТОО «Agrinet development» по ул. Уральская 42/1
КТП- Дюйсебаева (работы на ПС)
26 января 10:00 до 17:00
- ИП Дюйсебаева по ул. Лермонтова 28/2
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