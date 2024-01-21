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В каких районах Костаная будут отключения электроэнергии на следующей неделе?

21 января 2024, 12:02 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 26 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работу на будущей неделе запланированы в восьми районах областного центра.

 

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами отключения электроэнергии запланированы у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 22 по 26 января 10:00 до 18:00

  • Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 30-60, 
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 
  • ул. Целинная 33-45, 
  • ул. Рудненская 36/1-36/14,
  • ул. Хакимжановой 87-99.

РП -10 № 1 (ул. Уральская – промзона) (работы на ВЛ)

22 января 10:00 до 18:00

  • ТОО «Карьер-комплект», 
  • ТОО «Дельта», 
  • ТОО «Евразия группКазахстан», 
  • ИП Балабекова, 
  • ТОО «Раскуль», 
  • ТОО «Агро-Лига»,
  •  ТОО «Технополис», 
  • ТОО «Полистерол», 
  • ИП Буколов, 
  • ТОО «Ростсельмаш», 
  • РКБ «Альянс-груп», 
  • ИП Искаков, 
  • ТОО «Комета»,
  •  ТОО «Эколайн».

ТП- 567 (работы на ПС)

22 января 10:00 до 18:00

  • АЗС «Г.елиос « № 7, 
  • ИП Пономарев, 
  • ТОО Виитор, 
  • ИП иМинигулова, 
  • ТОО «Астык-трейд»,
  •  ИП Приречнавя, 
  • ТОО «Аском и К»,
  •  магазин «Мотор техник», 
  • ТОО «СКВ – LTD.

ТП- АЦК – ТП- ГЭК (работы на ПС)

22 января 10:00 до 18:00

  • ИП Ким, 
  • Кустанайский Авто Центр, 
  • ИП Рак, 
  • ИП Бурдинская, 
  • ИП Радченко, 
  • ИП Букенов, 
  • ИП Саламатов,
  •  ИП Филиппов,
  •  ИП Чемпалова,
  •  ИП Нурмухамбеков, 
  • ИП Болагаак, 
  • ТОО «Ремпуть 2015», 
  • ТОО «Алекс», 
  • ТОО «Нур-Сат», 
  • ГЭК –«Южный», 
  • магазин «Фурор Авто».

ТП- 414 (работы на ПС)

22 и 23 января 10:00 до 18:00

  • Департамент Статистики, 
  • департамент юстиции,
  • ТОО «Экспресс»,
  • Архив по ул. Майлина 2/6,
  • ТД «Кода»,
  • ИП Рак, 
  • ИП Мельник,
  • ИП Лазарук, 
  • магазины «Нур», 
  • «Мясное ассорти», 
  • «Пивовар», 
  • ТОО «Твой шанс».

Спальный сектор:

  • ул. Майлина 19,19/1, 21, 
  • ул. Дзержинского 14, 14а, 16, 
  • ул. Толстого 120, 127.

КТП- Веселов (работы на ПС)

24 января 10:00 до 17:00

  • ИП Веселов по ул. Карбышева 4

КТП- ТОО «Agrinet development» (работы на ПС)

25 января 10:00 до 17:00

  • ТОО «Agrinet development» по ул. Уральская 42/1

КТП- Дюйсебаева (работы на ПС)

26 января 10:00 до 17:00

  • ИП Дюйсебаева по ул. Лермонтова 28/2