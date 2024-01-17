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10 больных корью выявили за два дня среди жителей Костанайской области

17 января 2024, 13:57 |  Общество

Обновленные данные сообщили в областном акимате. За 17 дней января заболевание подтверждено уже у 49 жителей региона. Ранее за 15 дней выявили 39 больных.

Иллюстративное фото freepik.com

Всего с апреля 2023 года по 17 января 2024 года зарегистрировано 268 случаев кори. Основное число заболевших отмечается в Костанае - 173 случая.

Корью заболел 31 ребенок, посещающий детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 30 случаев, среди студентов – 50.

Доля непривитых среди заболевших - 87,3%.