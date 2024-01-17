10 больных корью выявили за два дня среди жителей Костанайской области
17 января 2024, 13:57 | Общество
Обновленные данные сообщили в областном акимате. За 17 дней января заболевание подтверждено уже у 49 жителей региона. Ранее за 15 дней выявили 39 больных.
Иллюстративное фото freepik.com
Всего с апреля 2023 года по 17 января 2024 года зарегистрировано 268 случаев кори. Основное число заболевших отмечается в Костанае - 173 случая.
Корью заболел 31 ребенок, посещающий детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 30 случаев, среди студентов – 50.
Доля непривитых среди заболевших - 87,3%.
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