Учитывая, что за девять месяцев 2023 года корь подтвердили у 219 человек, цифра внушительная. Данные об эпидемиологической обстановке в регионе сообщили в акимате Костанайской области. И теперь обещают предоставлять их ежедневно.

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- С апреля 2023 года по 15 января 2024 года зарегистрировано 258 случаев кори. В том числе за 15 дней января диагноз подтвержден у 39 человек, - говорится в сообщении. - Основное число заболевших отмечается в Костанае - 163 случая.

Основная масса заболевших, 78%, это дети до 14 лет, большинство в возрасте от 1 года до 5 лет. Причем, как отмечают в акимате, болеют преимущественно непривитые - 87,3%.

- Корью заболели 29 детей, посещающих детские дошкольные учреждения, среди школьников зарегистрировано 22 случая, среди студентов - 46, - отметили в акимате. - Одной из ключевых причин вспышки кори является отказ родителей от вакцинации детей, который привел к снижению уровня коллективного иммунитета. Прививать детей родители отказываются по различным причинам, включая мифы о возможных побочных эффектах. Защитить себя и своих детей от кори можно только с помощью прививки. Вакцина против кори - это единственная надежная защита от этой болезни и тяжелых осложнений.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок плановая вакцинация детей против кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно - в 6 лет. Контактным лицам, которые не болели или не были привиты, делается прививка, но не позднее, чем через 72 часа после контакта с больным.

В связи со вспышкой кори по всей стране было принято решение о проведении дополнительной массовой иммунизации против кори детей с 6 месяцев до 11 месяцев и от 2 до 5 лет. Кроме того, вакцинации подлежат медицинские работники, невакцинированные или не имеющие сведений о вакцинации.