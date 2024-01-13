В семи районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 19 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами электроэнергия будет отключена у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам.
РП -10 № 1 (ул. Уральская – промзона) (работы на ВЛ)
15 января 10:00 до 18:00
- ТОО «Карьер-комплект»,
- ТОО «Дельта»,
- ТОО «Евразия группКазахстан»,
- ИП Балабекова,
- ТОО «Раскуль»,
- ТОО «Агро-Лига»,
- ТОО «Технополис».
- ТОО «Полистерол»,
- ИП Буколов,
- ТОО «Ростсельмаш»,
- РКБ «Альянс-груп»,
- ИП Искаков,
- ТОО «Комета»,
- ТОО «Эколайн».
ТП-565 (работы на ПС)
16 января 10:00 до 17:00
- аптека «Фармаком»,
- стоматология «Дентал»,
- парикмахерская «Арден»,
- ИП Мартынова.
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 17,19,21
ТП-565 (работы на ПС)
16 января 10:00 до 14:00
- детский сад № 4 по ул. Чернышевского 72,
- магазины «Березка»,
- «Продукты»,
- «Раузет»,
- ТД «Азия»,
- аптека «Цветная»,
- «Забота»,
- ТОО «Казтом»,
- автомойка по ул. Чернышевского 70.
Спальный сектор:
- ул. Строительная 16, ул. Чернышевского 68.
ТП-Пождепо (работы на ПС)
16 января 10:00 до 17:00
- Пождепо,
- ТОО «Алта 21 век»,
- ТОО «Пенопласт»,
- ТОО «Аспирин-Фарм».
ул. Уральская - промзона (работы на ВЛ)
17 и 18 января 10:00 до 18:00
- ОРЦ «Стройматериалы»,
- ИП Похваленный,
- ТОО «Милтехх»,
- ТОО «Бренд-Строй»,
- ИП Крапива,
- ТПК «Металлобаза»,
- ИП Денисенко,
- АЗС «Эталон № 9»,
- ГЭК «Авиатор»,
- ИП Манандян,
- ИП Мужневская,
- ИП Каменда,
- ИП Омаров,
- ИП Жусупова,
- магазин «Уральский.
Спальный сектор:
- ул. Уральская 37,37/1.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 15 по 19 января 10:00 до 18:00
- Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 30-60,
- ул. Строительная 41/1-41/12,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Рудненская 36/1-36/14,
- ул. Хакимжановой 87-99.
ТП-121 (работы на ПС)
19 января 10:00 до 18:00
- Школа-сад-интернат по ул. Гашека 2.
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