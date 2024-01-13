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В семи районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

13 января 2024, 14:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 19 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в семи районах областного центра.

 

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами электроэнергия будет отключена у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам.

РП -10 № 1 (ул. Уральская – промзона) (работы на ВЛ)

15 января 10:00 до 18:00

  • ТОО «Карьер-комплект», 
  • ТОО «Дельта», 
  • ТОО «Евразия группКазахстан», 
  • ИП Балабекова, 
  • ТОО «Раскуль», 
  • ТОО «Агро-Лига», 
  • ТОО «Технополис». 
  • ТОО «Полистерол», 
  • ИП Буколов, 
  • ТОО «Ростсельмаш», 
  • РКБ «Альянс-груп», 
  • ИП Искаков, 
  • ТОО «Комета», 
  • ТОО «Эколайн».

 ТП-565 (работы на ПС)

16 января 10:00 до 17:00

  • аптека «Фармаком», 
  • стоматология «Дентал», 
  • парикмахерская «Арден», 
  • ИП Мартынова.

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 17,19,21

ТП-565 (работы на ПС)

16 января 10:00 до 14:00

  • детский сад № 4 по ул. Чернышевского 72,
  • магазины «Березка», 
  • «Продукты», 
  • «Раузет», 
  • ТД «Азия», 
  • аптека «Цветная», 
  • «Забота», 
  • ТОО «Казтом», 
  • автомойка по ул. Чернышевского 70.

Спальный сектор:

  • ул. Строительная 16, ул. Чернышевского 68.

ТП-Пождепо (работы на ПС)

16 января 10:00 до 17:00

  • Пождепо, 
  • ТОО «Алта 21 век», 
  • ТОО «Пенопласт», 
  • ТОО «Аспирин-Фарм».

ул. Уральская - промзона (работы на ВЛ)

17 и 18 января 10:00 до 18:00

  • ОРЦ «Стройматериалы», 
  • ИП Похваленный, 
  • ТОО «Милтехх», 
  • ТОО «Бренд-Строй», 
  • ИП Крапива, 
  • ТПК «Металлобаза», 
  • ИП Денисенко,
  • АЗС «Эталон № 9», 
  • ГЭК «Авиатор», 
  • ИП Манандян, 
  • ИП Мужневская, 
  • ИП Каменда, 
  • ИП Омаров, 
  • ИП Жусупова, 
  • магазин «Уральский.

Спальный сектор:

  • ул. Уральская 37,37/1.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 15 по 19 января 10:00 до 18:00

  • Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 30-60, 
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 
  • ул. Целинная 33-45, 
  • ул. Рудненская 36/1-36/14,
  • ул. Хакимжановой 87-99.

ТП-121 (работы на ПС)

19 января 10:00 до 18:00

  • Школа-сад-интернат по ул. Гашека 2.