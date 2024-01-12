На первом в новом году аппаратном совещании в акимате Костаная итоги работы за год подвел ситуационный центр iKomek.

Свалка на пр. Кобланды батыра, 39 - яркий пример того, на что жалуются люди в iKomek / Фото читателя «НГ»

Горожане знают его еще как службу 109, хотя обращаться к ее операторам можно не только по телефону, но и через соцсети. По словам руководителя центра Асель АЙСАБАЕВОЙ, количество обращений к ним граждан по сравнению с 2022 годом выросло, а всего в прошлом году в iKomek от жителей города поступило более 85 000 обращений. При этом количество обращений в канцелярию акимата сократилось на 48%, то есть почти вдвое. Ежедневно пишут и звонят в центр, связанный с 145 организациями и службами города, от 300 до 1 500 человек. Работает iKomek круглосуточно.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- 57,8% обращений было закрыто операторами с первого звонка путем предоставления консультаций, - сказала Асель Айсабаева. - 41% направлены в государственные органы. Было 4% благодарностей и предложений.

Но бывает и негатив, отметила директор. Когда подрядчик не выполняет работу по обращениям или делает ее плохо, люди срываются на оператора ситуационного центра, хамят, бранятся.

На что и кого больше всего жаловались костанайцы в прошлом году? На проблемы с электроснабжением и уличным освещением поступило 12 430 обращений. На дорожную инфраструктуру - 6 006. В 5 раз увеличилось количество обращений из-за проблем с вывозом твердых бытовых отходов: с 770 в 2022 году до 4 095 в прошлом. И уже в новом году есть несколько жалоб из-за переполненных мусорных площадок.

Ну а наибольшее количество обращений за весь 2023 год было 26 декабря - в день шторма. С жалобами на отключения света, обрывы проводов, повреждения крыш и фасадов, другие аварийные ситуации в iKomek тогда обратились 1 623 человека.