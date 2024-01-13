Перед наступлением зимы становится заметно, что город наполняется новыми видами птиц, которых не встретишь рядом с человеком летом. Однако это не совсем так.

Большая синица и полевой воробей у кормушки / Фото premudrosty.ru

Те же воробьи, домовые и полевые, а также синицы, зеленушки, чечевицы, дрозды живут в городе круглый год. Их присутствие мы замечаем ранней весной, когда все чаще и громче слышны их голоса. Птичьи песни всегда исполняют самцы, привлекая самок и сообщая представителям своего же вида, что территория занята. А когда у птиц наступает период гнездования и выкармливания птенцов, они становятся практически незаметны. Гнездятся в городе зяблики, снующие под ногами трясогузки, ласточки, соловьи, славки, зарянки, варакушки, коноплянки, горихвостки, да много еще кто. Но они улетают на зимовку в теплые края. А на смену прилетают чижы, чечетки, щеглы, дубоносы, снегири, урагусы, клесты, проводившие лето в окрестностях города и ближайших лесопосадках.

Воробьи: полевой и домовый / Фото art-kormushka.ru

И летят они в город не от хорошей жизни, гонит их сюда голод. Казалось бы, птицы щебечут, перепархивают с ветки на ветку, украшают своим присутствием зимние пейзажи. Но, для того чтобы согреть свое небольшое тельце, им необходимо достаточное количества корма. И в эти моменты на помощь может прийти повешенная человеком кормушка.

Большая синица и кусочек сала / Фото vk.com

Первыми на кормушки прилетят синицы. Самыми массовыми посетителями будут, безусловно, большие синицы. Также охотно посещают и другие виды синиц: московки, лазоревки, князьки, длиннохвостые синицы, буроголовые и черноголовые гаички, хохлатые синицы - гренадерки. Всех их можно при желании увидеть в нашем городе, но реже из-за немногочисленности. Все виды синиц выбирают в кормушках семена подсолнечника, которые они хватают клювом, отлетают на удобную для них ветку и там уже расклевывают. Нужно учитывать, что семечки не должны быть жареными и солеными. А если повесить возле кормушки кусочек несоленого сала, то можно заметить, какое это будет для синиц пиршество.

Синица лазоревка и большая синица / Фото kanal-o.ru

Любят семечки и поползни, при этом не только кормятся ими в «птичьей столовой», но запасают на соседних деревьях в трещинах коры. Поползней можно увидеть в Центральном сквере и в парке Победы, легко «бегающих» вверх и вниз по стволам деревьев.

А это вездесущий поползень / Фото pikabu.monster

Воробьи и домовые, и полевые (те, что с черными пятнышками на щечках) - также обычные посетители кормушек, но расклевывать семечки они не могут, поэтому подбирают крошки или кормятся различными крупами, просом, овсом, крошками хлеба. Кстати, крошки ржаного хлеба могут спровоцировать у птиц проблемы с желудочно-кишечным трактом. Между прочим, наличие воробьев в городе говорит об уровне экологической стабильности. В Англии они почти исчезли с улиц крупных городов и занесены в Красную книгу.

Снегирь тоже любит семечки / Фото fotokto.ru

Обычными посетителями кормушек являются и снегири, но они не сразу идут на них, а вначале питаются почками и, если есть вблизи, ягодами. Любят рябину, семена подсолнуха и ясеня, овес, просо.

Щегол может перезимовать на одних семечках / Фото sibirds.ru

Чечетки, чижи и щеглы в основном собирают остатки корма под кормушкой, но так же, как зеленушки, могут брать семечки из нее. Зеленушка - зеленая птица с желтыми перышками на крыльях, она крупнее трех первых видов. Ее можно встретить не на каждой кормушке. Но если зеленушки появились на ней, то уже не покинут. Они раньше остальных птиц начинают петь свои брачные песни - уже с февраля. Более мелким чечеткам и чижам с их маленькими клювиками сложно разобраться с целыми семечками, поэтому этот корм нужно слегка раздавить, раскатав на газете обычной бутылкой или скалкой. Правда, чижи и чечетки появляются на кормушках в конце зимы, когда естественный корм бывает съеден. А основу рациона небольших птиц зеленовато-желтого цвета, с характерной черной шапочкой у самцов-чижей, и такого же размера серых пестрых птиц с характерным красным пятном на лбу и розовой грудкой и надхвостьем у самцов-чечеток составляют в основном семена березы. И порой в городе хорошо видно, кормились ли на той или иной березе эти птицы.

Мощный клюв дубоноса легко справляется с косточками вишни / Фото poknok.art

Посещают кормушки и дубоносы - красивые крупные птицы с массивными клювами. Им не то что семечки по «зубам», они и с косточками вишни и лоха серебристого легко справляются.

Самый распространенный вид дятлов - большой пестрый - тоже может стать посетителем вашей кормушки. Он может устроить рядом с ней «кузницу» - присаду для разделывания семечек. Не откажется он и от сала, с удовольствием будет долбить его, крепко примотанное или прибитое к стволу. А можно сделать для него и кормовые шарики из сала, семечек, пшена и овсяных хлопьев. Пестрый дятел - птица большая и красивая, прилет его на кормушку - всегда событие.

Если снегири выклевывают из ягод рябины и мелких яблочек-дичек семена, разминая их клювом, то свиристели проглатывают ягоды целиком. А также с неменьшим удовольствием будут заглатывать мелко нарезанные кубики моркови.

Мир птиц настолько разнообразен, что никогда не знаешь, кого можно встретить на кормушке. К примеру, в Рудном у одного моего хорошего знакомого, любителя птиц, на кормушку прилетала сойка, а обожала полакомиться она арахисом и хлебом.

Не все птицы сразу же понимают, что повешенная человеком кормушка - это и есть место с едой. Самые сообразительные в этом плане - синицы, поползни и дятлы. Но если корма правильно подобраны, то со временем все птицы обучаются ею пользоваться, особенно если конструкция кормушки удобна для них.

Кормушку можно сделать из чего угодно. Но лучше всего, если она защищена от снега, имеет крышу и не будет раскачиваться. Размещать можно в самых разных местах: от балкона до парка. Но не надо устраивать в кормушке свалку из остатков домашней пищи.

А причиной для того, чтобы повесить кормушку на улице, может быть не только забота о братьях наших меньших, но и пример для детей ответственно относиться к окружающему миру и способ дополнить ландшафтный дизайн, и привлечение птиц для борьбы с вредителями сада.

Зима в самом разгаре, а после таких обильных снегопадов, как были в эти дни, птицам намного труднее добывать корм. И тут помощь людей оказывается очень кстати. Помоги птицам пережить зиму, а они отблагодарят тебя за это летом.