Полицейские нашли участников опасного автодорожного шоу по вирусному ролику в Костанае
2 августа 2025, 16:02 | Государство
В соцсетях распространилось видео, где несколько «Приор» маневрируют зигзагом, создавая угрозу для окружающих. Итог: полиция установила шесть водителей от 19 до 24 лет, четверо из которых получили штрафы за нарушение правил маневрирования и создание аварийной ситуации — на сумму 60 тысяч тенге, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
Фото пресс-службы ДП
- Один оштрафован отдельно за опасный манёвр, - пишет пресс-секретарь ДП Карина БАЗАРБАЕВА. - Самому младшему — 19 лет, он вообще был без прав. Его штраф — 79 тысяч тенге. В полиции заявили: подобные выходки будут жёстко пресекаться. Безрассудство на дороге — не развлечение, а прямой путь к трагедии.
Последние новости
02.08.25 17:24 Как и почему становятся рыбаками - Разбираемся в мотивации разных представителей этого увлечения миллионов
02.08.25 11:04 «Народный гаишник»: Этой «зебре» не нужны заросли
02.08.25 09:21 Лето - время мотоциклистов. Число ДТП в Костанайской области резко выросло. Чему учит печальный опыт?
01.08.25 22:03 Приходят быстро и хотят остаться: Построить завод по производству глинозема из бокситов берется китайская компания
01.08.25 19:26 В Костанае полицейские предотвратили пожар в автомобиле
01.08.25 17:24 Долевое участие или бронь? - Процесс по иску к застройщику ЖК Da Vinci продолжился в Костанае
01.08.25 16:55 Грозовые дожди покидают территорию Костанайской области
01.08.25 16:24 eGov и другие цифровые сервисы временно приостановят работу
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.