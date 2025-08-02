В соцсетях распространилось видео, где несколько «Приор» маневрируют зигзагом, создавая угрозу для окружающих. Итог: полиция установила шесть водителей от 19 до 24 лет, четверо из которых получили штрафы за нарушение правил маневрирования и создание аварийной ситуации — на сумму 60 тысяч тенге, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Фото пресс-службы ДП

- Один оштрафован отдельно за опасный манёвр, - пишет пресс-секретарь ДП Карина БАЗАРБАЕВА. - Самому младшему — 19 лет, он вообще был без прав. Его штраф — 79 тысяч тенге. В полиции заявили: подобные выходки будут жёстко пресекаться. Безрассудство на дороге — не развлечение, а прямой путь к трагедии.