О пожаре сообщил читатель и прислал "НГ" фото и видео. По его словам, возгорание произошло примерно в 5:00 утра.





Сегодня ранним утром на пульт «112» поступило сообщение о задымлении в одном из зданий по улице Аль-Фараби в городе Костанае, - сообщает пресс-служба ДЧС области. - К месту вызова оперативно прибыли подразделения ДЧС. Спасателями установлено, что произошло возгорание стены пункта быстрого питания. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить распространения огня. Пожар локализован и ликвидирован на малой площади 5 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. ДЧС Костанайской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.