Уголовное дело в отношении 60-летнего прораба ТОО "АиФ" Жанибека Сарсембаева продолжили рассматривать в суде района Беимбета Майлина 8 января. Его обвиняют по ч. 2 ст. 277 УК РК (нарушение правил безопасности ведения строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото из архива «НГ»

Вечером 25 августа 2022 года 45-летняя Елена Шаповал (Снесарь) возвращалась домой на велосипеде. Примерно в 23:30, как установит следствие, она упала в яму, выкопанную работниками ТОО "АиФ" для ремонта водопровода, и через два дня скончалась. "НГ" рассказывала об этой истории - тогда местные власти, реагируя на ЧП и недовольство жителей села, остановили работы, а ямы закопали.

По версии следствия, именно Жанибек Сарсембаев отвечал за правила безопасности, но не обеспечил их.

На заседании 28 декабря 2023 года потерпевшие заявили, что не согласны с обвинением против прораба и просят начать новое досудебное расследование - против директора ТОО "АиФ" Сергея МАСТЕГИ. 6 января заседание началось с его допроса.

- Было ли на объекте ответственное лицо? Или им были вы? - спросил свидетеля адвокат Олег ЗАХВАТАЕВ, представляющий интересы родственников погибшей.

- Согласно договору, на том участке, где выполняли работы, ответственным лицом был Сарсембаев, - ответил Мастега.

- А вы лично каждый день были на этом объекте? Как часто его посещали? - спросил адвокат.

- Точно не скажу, но, как минимум, раз в неделю, - пояснил директор ТОО «АиФ».

В суде допросили сестру погибшей Анастасию ШАПОВАЛ. Отвечая на вопросы, она расплакалась.

- Меня в селе полгода не было, - рассказала Шаповал. - А как приехала, сестра пришла ко мне в гости, посидели, уехала она уже поздно. На велосипеде уехала. Ночью ехала, а там же не видно ничего в темноте! Освещения нет! Если бы какие-то фонари были... Неужели их нельзя было поставить там хотя бы на время строительства?!

Потерпевшая пояснила свое отношение к тому, что по делу обвиняют Жанибека Сарсембаева.

- Как я могу обвинить человека, если я не видела сам процесс?! - сказала она. - Я не знаю, кто виноват! Мое мнение, со стороны, будет необъективным. Я не могу наговорить на человека просто потому, что его судят! Я этого человека знаю очень много лет, и знаю его с хорошей стороны. Что там внутри произошло и кто виноват, не знаю.

Адвокат Захватаев заявил, что потерпевшие в исковом заявлении указали в качестве компенсации сумму в размере 20 млн тенге.

- Это на самом деле небольшая сумма. - отметил он. - Такую сумму истцы указали, так как погиб их самый близкий родственник. Ей было всего 45 лет, и ее сын - малолетний Егор - остался без самого главного человека в его жизни - мамы. Он лишен возможности воспитываться в полной семье, получить материнскую любовь, заботу и ласку. В любом случае мы понимаем, что он получил травму.

Судья Гульжан Асанова назначила прения на 18 января.