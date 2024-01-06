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Сколько районов Костаная попадут под отключение электроэнергии на следующей неделе?

6 января 2024, 14:02 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 13 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут на следующей неделе в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-АЦК-ТП-ГЭК (работы на ВЛ)

8 января 10:00 до 17:00

  • ИП Бурдинская, 
  • ИП Радченко,
  • ИП Букенов, 
  • ИП Саламатов, 
  • ИП Филиппов, 
  • ИП Чемпалова, 
  • ИП Нурмухамбетов, 
  • ИП Ким, 
  • ИП Рак, 
  • ИП Болагак, 
  • магазины «Фурор-Авто», 
  • «Агромаркет», 
  • «Заказ-Авто», 
  • «Мебельный салон», 
  • ТОО «Алекс», 
  • ТОО «Мегамельпром», 
  • ТОО «Нур-Сат», 
  • ТОО «Казветснаб», 
  • ГЭК № 25 – Южный.

КТП-17 (работы на ВЛ)

с 8 по 13 января 10:00 до 18:00

  • кафе «Костанай».

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10, 
  • ул. Бородина 45-59, 
  • ул. Шаяхметова 42-62, 
  • ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11, 
  • ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10, 
  • ул. Козыбаева 21-36, 
  • ул. Павлова 110-135, 
  • ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5, 
  • ул. Чехова 45-83.

Светофор:

  • ул. Чехова – ул. Гоголя

ТП-414 (работы на ПС)

8 и 9 января 10:00 до 19:00

  • Департамент Статистики, 
  • Департамент Юстиции, 
  • Архив, 
  • ТД «Кода», 
  • ИП «Рак», 
  • магазин «Нур», 
  • «Мясное ассорти», 
  • ИП Мельник, 
  • ИП Лазарук, 
  • ТОО «Экспресс».

Спальный Сектор:

  • ул. Майлина 19,19/1,21, 
  • ул. Толстого 120,127, 
  • ул. Дзержинского 14,14а,16.

ТП-98 (работы на ВЛ)

8 и 9 января 10:00 до 18:00

  • Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 30-60, 
  • ул. Строительная 41/1-41/12, 
  • ул. Целинная 33-45, 
  • ул. Рудненская 36/1-36/14,
  • ул. Хакимжановой 87-99.

ТП – СпейАвтоБаза (северная промзона) (работы на ВЛ)

10 января 10:00 до 17:00

  • ТОО «Флуераш»,
  • ТОО «Галактика», 
  • ТОО «Арайагро», 
  • Промбаза 7, 
  • ТОО «Агропродукт», 
  • угольная компания, 
  • ресторан «Султан», 
  • ИП Назаров, 
  • АЗС Эталон № 7, 
  • ИП Есенгазин, 
  • ИП Чулков, 
  • ИП Есергепов,
  • ИП Оспанова,
  • кафе «777».

РП- Абсолют (работы на ПС)

10 и 11 января 10:00 до 19:00

  • ТОО «Гермес-12», 
  • ТОО «Кайдзен».

ТП-98 (работы на ВЛ)

11 и 12 января 10:00 до 18:00.

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 86-92, 61/1-61/2, 59/1-59/5, 
  • ул. Лесная 1-15, 
  • ул. Чернышевского 61-69.