План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 13 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут на следующей неделе в семи районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



ТП-АЦК-ТП-ГЭК (работы на ВЛ)

8 января 10:00 до 17:00

ИП Бурдинская,

ИП Радченко,

ИП Букенов,

ИП Саламатов,

ИП Филиппов,

ИП Чемпалова,

ИП Нурмухамбетов,

ИП Ким,

ИП Рак,

ИП Болагак,

магазины «Фурор-Авто»,

«Агромаркет»,

«Заказ-Авто»,

«Мебельный салон»,

ТОО «Алекс»,

ТОО «Мегамельпром»,

ТОО «Нур-Сат»,

ТОО «Казветснаб»,

ГЭК № 25 – Южный.

КТП-17 (работы на ВЛ)

с 8 по 13 января 10:00 до 18:00

кафе «Костанай».

Частный сектор:

ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10,

ул. Бородина 45-59,

ул. Шаяхметова 42-62,

ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,

ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10,

ул. Козыбаева 21-36,

ул. Павлова 110-135,

ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5,

ул. Чехова 45-83.

Светофор:

ул. Чехова – ул. Гоголя

ТП-414 (работы на ПС)

8 и 9 января 10:00 до 19:00

Департамент Статистики,

Департамент Юстиции,

Архив,

ТД «Кода»,

ИП «Рак»,

магазин «Нур»,

«Мясное ассорти»,

ИП Мельник,

ИП Лазарук,

ТОО «Экспресс».

Спальный Сектор:

ул. Майлина 19,19/1,21,

ул. Толстого 120,127,

ул. Дзержинского 14,14а,16.

ТП-98 (работы на ВЛ)

8 и 9 января 10:00 до 18:00

Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.

Частный сектор:

ул. Чернышевского 30-60,

ул. Строительная 41/1-41/12,

ул. Целинная 33-45,

ул. Рудненская 36/1-36/14,

ул. Хакимжановой 87-99.

ТП – СпейАвтоБаза (северная промзона) (работы на ВЛ)

10 января 10:00 до 17:00

ТОО «Флуераш»,

ТОО «Галактика»,

ТОО «Арайагро»,

Промбаза 7,

ТОО «Агропродукт»,

угольная компания,

ресторан «Султан»,

ИП Назаров,

АЗС Эталон № 7,

ИП Есенгазин,

ИП Чулков,

ИП Есергепов,

ИП Оспанова,

кафе «777».

РП- Абсолют (работы на ПС)

10 и 11 января 10:00 до 19:00

ТОО «Гермес-12»,

ТОО «Кайдзен».

ТП-98 (работы на ВЛ)

11 и 12 января 10:00 до 18:00.

Частный сектор: