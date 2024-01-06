Сколько районов Костаная попадут под отключение электроэнергии на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 13 января сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут на следующей неделе в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-АЦК-ТП-ГЭК (работы на ВЛ)
8 января 10:00 до 17:00
- ИП Бурдинская,
- ИП Радченко,
- ИП Букенов,
- ИП Саламатов,
- ИП Филиппов,
- ИП Чемпалова,
- ИП Нурмухамбетов,
- ИП Ким,
- ИП Рак,
- ИП Болагак,
- магазины «Фурор-Авто»,
- «Агромаркет»,
- «Заказ-Авто»,
- «Мебельный салон»,
- ТОО «Алекс»,
- ТОО «Мегамельпром»,
- ТОО «Нур-Сат»,
- ТОО «Казветснаб»,
- ГЭК № 25 – Южный.
КТП-17 (работы на ВЛ)
с 8 по 13 января 10:00 до 18:00
- кафе «Костанай».
Частный сектор:
- ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10,
- ул. Бородина 45-59,
- ул. Шаяхметова 42-62,
- ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,
- ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10,
- ул. Козыбаева 21-36,
- ул. Павлова 110-135,
- ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5,
- ул. Чехова 45-83.
Светофор:
- ул. Чехова – ул. Гоголя
ТП-414 (работы на ПС)
8 и 9 января 10:00 до 19:00
- Департамент Статистики,
- Департамент Юстиции,
- Архив,
- ТД «Кода»,
- ИП «Рак»,
- магазин «Нур»,
- «Мясное ассорти»,
- ИП Мельник,
- ИП Лазарук,
- ТОО «Экспресс».
Спальный Сектор:
- ул. Майлина 19,19/1,21,
- ул. Толстого 120,127,
- ул. Дзержинского 14,14а,16.
ТП-98 (работы на ВЛ)
8 и 9 января 10:00 до 18:00
- Фирменный установочный центр по ул. Чернышевского 59.
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 30-60,
- ул. Строительная 41/1-41/12,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Рудненская 36/1-36/14,
- ул. Хакимжановой 87-99.
ТП – СпейАвтоБаза (северная промзона) (работы на ВЛ)
10 января 10:00 до 17:00
- ТОО «Флуераш»,
- ТОО «Галактика»,
- ТОО «Арайагро»,
- Промбаза 7,
- ТОО «Агропродукт»,
- угольная компания,
- ресторан «Султан»,
- ИП Назаров,
- АЗС Эталон № 7,
- ИП Есенгазин,
- ИП Чулков,
- ИП Есергепов,
- ИП Оспанова,
- кафе «777».
РП- Абсолют (работы на ПС)
10 и 11 января 10:00 до 19:00
- ТОО «Гермес-12»,
- ТОО «Кайдзен».
ТП-98 (работы на ВЛ)
11 и 12 января 10:00 до 18:00.
Частный сектор:
- ул. Плеханова 86-92, 61/1-61/2, 59/1-59/5,
- ул. Лесная 1-15,
- ул. Чернышевского 61-69.
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