В трех районах Костаная временно отключат электроэнергию до конца недели
3 января 2024, 16:25 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В четверг и пятницу, 4 и 5 января, ремонтные работы пройдут в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-17 (работы на ПС)
4 и 5 января 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10,
- ул. Бородина 45-59,
- ул. Шаяхметова 42-62,
- ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,
- ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10,
- ул. Козыбаева 21-36,
- ул. Павлова 110-135,
- ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5.
Светофор:
- ул. Чехова – ул. Гоголя
ТП-413 (работы на ПС)
5 января 10:00 до 12:00
- Бизнес-Центр по ул. Павлова 46,
- ИП Привальцев,
- ИП Семеров.
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 31.
ТП-413 (работы на ПС)
5 января 14:00 до 16:00
- магазин Апельсин.
Спальный сектор:
- ул. Гоголя 61,
- пр. Абая 160,
- ул. Павлова 42, 44,
- ул. 5 Апреля 30, 34а.
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