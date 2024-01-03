План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В четверг и пятницу, 4 и 5 января, ремонтные работы пройдут в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-17 (работы на ПС)

4 и 5 января 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10,

ул. Бородина 45-59,

ул. Шаяхметова 42-62,

ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,

ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10,

ул. Козыбаева 21-36,

ул. Павлова 110-135,

ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5.

Светофор:

ул. Чехова – ул. Гоголя

ТП-413 (работы на ПС)

5 января 10:00 до 12:00

Бизнес-Центр по ул. Павлова 46,

ИП Привальцев,

ИП Семеров.

Спальный сектор:

ул. Каирбекова 31.

ТП-413 (работы на ПС)

5 января 14:00 до 16:00

магазин Апельсин.

Спальный сектор: