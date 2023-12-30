Сказать по правде (а Дед Мороз обязан говорить честно), творить чудо с каждым годом все сложнее. Мы не волшебники, мы только учимся. Нет, вы не подумайте, мир все еще полон добрых людей. А вот ресурсы редакции не безграничны, поэтому в этом году мы обозначили несколько условий для участия в акции «Письмо Деду Морозу». К установленной дате 6 декабря нам прислали 84 письма. Некоторые подарки наш Дед Мороз 22 декабря доставил и вручил лично. Большую же часть мы передали на аутсорсинг нашим помощникам.

Фото Ксении РЕБИК

Главное, чтобы костюмчик сидел

Новые правила нашего проекта оказались довольно условными. Письма все равно приходили не только из Костаная, но и из районов. Мы опубликовали несколько самых трогательных, и на них тоже откликнулись!

Дед Мороз с комфортом доставлял подарки на машине от такси «Народное» / Фото Ксении РЕБИК

Зато авторы писем прислушались к другому условию, и в этом году из пожеланий исчезли планшеты, крутые смартфоны и ноутбуки. Дети все чаще просили игрушки и теплую одежду. Особенно нас удивили письма с мечтами о телескопе, кормушке для птиц, наборе юного химика. Дарить полезные вещи вдвойне приятно.

Дети удивляли и желанием позаботиться о других. 6-летняя Ангелина прислала очень красивое письмо с нарисованным зеленым дракончиком, в котором попросила санки для своего годовалого братика Ярослава. Старые санки сломались, и мальчика не на чем вывозить на прогулки.

Ангелина встретила нас в костюме Снегурочки. Ее брат Ярослав стал Дедом Морозом / Фото Ксении РЕБИК

- А для себя я просить ничего не стану, потому что знаю, что есть много деток, которые нуждаются в твоих подарках, - написала Ангелина. - Дедушка Мороз, я знаю, ты есть и ты добрый. Я в тебя верю.

Мама Ангелины подсказала новогоднему волшебнику, что Ангелина давно мечтает о домике для кукол. Такой домик и санки мы и доставили. Ангелина встретила нас в костюме Снегурочки. Хотели взять ее с собой, чтобы дальше развозить подарки. Но у нее есть свой Дед Мороз, в которого нарядили Ярослава. Поэтому ограничились тем, что зажгли огни на уже наряженной новогодней елке.

Фото Ксении РЕБИК

- Я вела себя хорошо, - рассказала Ангелина. - Я люблю делать разные игрушки из ваты. Из нее клею тело. Отрываю голову от другой куклы и приклеиваю к ватному телу.

Ну что ж, красота требует жертв. Ангелина рассказала стихи и пообещала, что будет катать брата на санках. Искренне порадовалась домику для кукол. Ярослав оказался храбрым мальчиком, обнял Деда Мороза и не заплакал.

Шестиклассник Ансар просил куртку и мягкую игрушку / Фото Ксении РЕБИК

Ученик 6-го класса Ансар не первый год пишет письмо Деду Морозу и всякий раз просит простые вещи: теплую осеннюю куртку и мягкую игрушку. С порога Ансар сообщил: «Дедушка, учусь так же на пятерки. А это стул для тебя, чтобы рассказать стихотворение». Раньше он уже удивлял новогоднего волшебника игрой на домбре - видео с кюями от Ансара Дед Мороз пересматривал весь год. На этот раз Ансар угостил нас конфетами. Очень гостеприимный мальчик.

Таймас, Санжар и Толкын быстро примерили подарки / Фото Ксении РЕБИК

Теплую одежду для себя, сестры и брата попросил 12-летний Таймас. Мальчики порадовали Деда Мороза стихами, а Толкын станцевала уйгурский танец. Дети сразу примерили новую одежду. Все пришлось в пору.

Подарки с пользой

Некоторые подарки дети просили с определенной целью. 10-летняя Полина мечтает научиться играть на укулеле (гавайской гитаре).

Полина любит петь, а теперь будет учиться игре на укулеле / Фото Ксении РЕБИК

- У меня все хорошо, слушаюсь маму. В этом году я много пела и танцевала, - рассказала Полина. А увидев укулеле, добавила: - Вау! Очень красивая. Я еще не умею играть, но обязательно научусь.

Полина пообещала, что в следующем году встретит Деда Мороза гавайской музыкой. Тем более что для девочки наши помощники нашли концертную укулеле.

11-летняя Вероника - слабовидящая, но недуг не мешает ей учиться в художественной школе. Для девочки наши помощники приобрели мольберт и холст, а для ее брата Егора - настольный футбол.

Веронике подарили мольберт и холст, ее брату Егору - настольный футбол / Фото Ксении РЕБИК

- Конечно, мы вас ждали, как же можно не ждать! - сообщила Деду Морозу Вероника. - Я много рисовала, но большинство работ - в художественной школе. А один из этих рисунков я хочу подарить тебе, дедушка. Рисовать не трудно, но придумывать, что изобразить, сложно. Еще же за композицией следить надо!

Вероника недавно вернулась с соревнований по настольному хоккею. Его особенность в том, что ты не видишь мячик, а отбиваешь его на слух. Девочка показала нам бронзовую медаль и статуэтку.

Любознательный Егор растет настоящим исследователем, и набор юного химика поддержит его тягу к познанию мира. Письмо написала его сестра, ученица 2-го класса Ульяна, которая встретила нас в школьной форме. Судя по шарфику и шапке, учится она не иначе как в школе магии Хогвартс. Девочка наверняка храбрая, честная, обожает приключения, раз поступила на Гриффиндор. Недаром у Деда Мороза она попросила коньки, а для братика Артема - барабан. Последний подарок дети изучали с особенным интересом и даже все вместе исполнили песню собственного сочинения. Хорошо, что барабан не сильно громкий и работает на батарейках.

Ульяна и ее братья вместе играют на детском барабане / Фото Ксении РЕБИК

- В этом году я большая молодец, учусь хорошо, рано утром еду на плавание, а после уроков хожу на хореографию, - отметила в письме Ульяна. - Дедушка, поздравляю тебя с наступающими праздниками! Желаю добрых дней и людей! А еще крепчайших морозов! Передавай привет Снегурочке.

София помогает своей сестре собрать новенький самокат / Фото Ксении РЕБИК

Сестрам Тане и Софии мы подарили мягкие игрушки. А еще 7-летняя Таня просила новый самокат. Ему девочка была особенно рада. Старый самокат сломался, а кататься летом во дворе по-прежнему хочется. София обещала, что поможет сестре собрать новый транспорт. Девочки хотят нести добро в мир, как и их мама: Таня мечтает стать пчеловодом и дарить мед больным, а Соня - врачом-акушером. Возможно, мечты еще изменятся, а добрый характер останется на всю жизнь.

За каждым чудом - свой помощник

В этом году Дед Мороз сумел развести подарки только по восьми адресам. Кроме того, сотрудники компании «Автодом» сами приехали к первокласснику Амирлану. Мальчик очень переживал за птиц, поэтому просил на Новый год две кормушки.

Кормушки по заказу Амирлана и его брата привезли сотрудники компании «Автодом» / Фото читателей «НГ»

Еще для двух отобранных нами писем не нашлось помощников. Но никогда не поздно сделать доброе дело. Если есть желание подарить одной девочке лыжи, а другой - коньки, то мы готовы связать вас с родителями этих детей.

А еще случилось чудо. Около 30 писем в этом году у нас взяла Ассоциация деловых женщин Костанайской области, пообещав по возможности исполнить их мечты.

Конечно, ответить на все письма невозможно. Но мы рады, что среди наших читателей нашлось так много отзывчивых людей. Помощниками Деда Мороза в этом году были магазины, коллективы организаций, волонтеры и просто читатели «Нашей Газеты». Это их заслуга, что у детей получился праздник - настоящий, с подарками.

Нам также помогли: Айганым и Жалгас, компания «БК-Бетон», коллектив департамента статистики Костанайской области, Галина Толканева, пользователь сайта «НГ» Добрый земледелец, Адия и Адиль, Вячеслав, ИП Игорь, Наталья Фриц, Анастасия и Сергей, Наташа, Снегурочка 1, Помощник волшебника, Снегурочка 2, Евгений, семья Дашкус, учитель школы № 22 Жанулу Асель Алексеевна совместно с педотрядом школы, Елена Кузьменко и Александр Зайцев, магазин «Страна чудес», «Автодом», Татьяна, семья Батановых, ТОО «Тобыл Гидрогеология», магазин «Жираф», Тимур, Помощница волшебника, Екатерина Ищенко и читатели, пожелавшие сохранить анонимность.

Особую благодарность хотим выразить такси «Народное» и водителю Аркадию за возможность развоза подарков по адресам в разных районах Костаная.

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