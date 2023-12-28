В трех районах Костаная отключат электроэнергию в эту пятницу
28 декабря 2023, 16:12 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на 29 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях в последний рабочий день недели пройдут в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-4 (Аэропорт) (работы на ПС)
29 декабря с 10:00 до 20:00
- Школа им. Бокейхана по ул. Герасимова 4,
- спортивно-развлекательный комплекс,
- ИП Онайбекова,
- ИП Кожубаева,
Спальный сектор:
- мкр. Аэропорт 6,7,8,9,10.
КТП-17 (работы на ПС)
29 декабря с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10,
- ул. Бородина 45-59,
- ул. Шаяхметова 42-62,
- ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,
- ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10,
- ул. Козыбаева 21-36,
- ул. Павлова 110-135,
- ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5.
Светофор:
- ул. Чехова – ул. Гоголя
ТП-45 (работы на ПС)
29 декабря с 10:00 до 18:00
- школа № 18,
- детский сад при школе,
- магазин « Элита»,
- «Мясная лавка»,
- «Жоламан Авто»,
- ИП Сыздыкова,
- ИП Сундетбаев,
- ИП Айтенов,
- ИП Мынсырова,
- ИП Ойнабекова,
- ИП Шаймерденова,
- ИП Громова,
- ИП Фомичева,
- ИП Пушкарев,
- ИП Аксенова.
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 30 б.
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