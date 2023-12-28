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В трех районах Костаная отключат электроэнергию в эту пятницу

28 декабря 2023, 16:12 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на 29 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях в последний рабочий день недели пройдут в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-4 (Аэропорт) (работы на ПС)
29 декабря с 10:00 до 20:00

  • Школа им. Бокейхана по ул. Герасимова 4, 
  • спортивно-развлекательный комплекс, 
  • ИП Онайбекова, 
  • ИП Кожубаева,

Спальный сектор:

  • мкр. Аэропорт 6,7,8,9,10.

КТП-17 (работы на ПС)
29 декабря  с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10, 
  • ул. Бородина 45-59, 
  • ул. Шаяхметова 42-62, 
  • ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,
  •  ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10, 
  • ул. Козыбаева 21-36, 
  • ул. Павлова 110-135, 
  • ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5.

Светофор:

  • ул. Чехова – ул. Гоголя

ТП-45 (работы на ПС)
29 декабря с 10:00 до 18:00

  • школа № 18, 
  • детский сад при школе, 
  • магазин « Элита», 
  • «Мясная лавка», 
  • «Жоламан Авто», 
  • ИП Сыздыкова, 
  • ИП Сундетбаев, 
  • ИП Айтенов, 
  • ИП Мынсырова, 
  • ИП Ойнабекова,
  • ИП Шаймерденова, 
  • ИП Громова, 
  • ИП Фомичева, 
  • ИП Пушкарев,
  • ИП Аксенова.

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 30 б.