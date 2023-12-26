В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе?
26 декабря 2023, 10:41 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 29 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на этой неделе пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)
с 25 по 27 декабря с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3 -34,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Кравцова 2-35,
- ул. Энергетиков 11а-35,
- ул. Миляева 1-22.
ТП-4 (Аэропорт) (работы на ПС)
26 декабря с 16:00 до 20:00
27 декабря с 14:00 до 20:00
- Школа им. Бокейхана по ул. Герасимова 4,
- спортивно - развлекательный комплекс,
- ИП Онайбекова,
- ИП Кожубаева,
Спальный сектор:
- мкр. Аэропорт 6, 7, 8, 9, 10.
КТП-17 (работы на ПС)
с 26 по 29 декабря с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10,
- ул. Бородина 45-59,
- ул. Шаяхметова 42-62,
- ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,
- ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10,
- ул. Козыбаева 21-36,
- ул. Павлова 110-135,
- ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5.
Светофор:
- ул. Чехова – ул. Гоголя
ТП-45 (работы на ПС)
29 декабря 10:00 до 18:00
- школа № 18,
- детский сад при школе,
- магазин « Элита»,
- «Мясная лавка»,
- «Жоламан Авто»,
- ИП Сыздыкова,
- ИП Сундетбаев,
- ИП Айтенов,
- ИП Мынсырова,
- ИП Ойнабекова,
- ИП Шаймерденова,
- ИП Громова,
- ИП Фомичева,
- ИП Пушкарев,
- ИП Аксенова.
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 30 б.
Последние новости
26.12.23 13:43 Выплаты детям с 1 января: сколько денег выделят в 2024 году
26.12.23 12:48 Возможно, объявим ЧС - Как будут восстанавливать унесенную с многоэтажки крышу в Тобыле
26.12.23 11:10 Городская елка рухнула из-за непогоды в Лисаковске
26.12.23 10:15 Шквальный ветер сорвал крышу с многоэтажного дома в Тобыле
25.12.23 17:29 БК «Тобол» завершил год, взяв реванш у БК «Астана Академия» за поражения в чемпионате Казахстана по баскетболу
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.