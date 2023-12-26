План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 29 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на этой неделе пройдут в четырех районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-715 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ – 10 кВ)

с 25 по 27 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3 -34,

ул. Иноземцева 3-22,

ул. Кравцова 2-35,

ул. Энергетиков 11а-35,

ул. Миляева 1-22.

ТП-4 (Аэропорт) (работы на ПС)

26 декабря с 16:00 до 20:00

27 декабря с 14:00 до 20:00

Школа им. Бокейхана по ул. Герасимова 4,

спортивно - развлекательный комплекс,

ИП Онайбекова,

ИП Кожубаева,

Спальный сектор:

мкр. Аэропорт 6, 7, 8, 9, 10.

КТП-17 (работы на ПС)

с 26 по 29 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10,

ул. Бородина 45-59,

ул. Шаяхметова 42-62,

ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,

ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10,

ул. Козыбаева 21-36,

ул. Павлова 110-135,

ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5.

Светофор:

ул. Чехова – ул. Гоголя

ТП-45 (работы на ПС)

29 декабря 10:00 до 18:00

школа № 18,

детский сад при школе,

магазин « Элита»,

«Мясная лавка»,

«Жоламан Авто»,

ИП Сыздыкова,

ИП Сундетбаев,

ИП Айтенов,

ИП Мынсырова,

ИП Ойнабекова,

ИП Шаймерденова,

ИП Громова,

ИП Фомичева,

ИП Пушкарев,

ИП Аксенова.

Спальный сектор: