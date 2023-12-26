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В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе?

26 декабря 2023, 10:41 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 29 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на этой неделе пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-715 (ж/м Амангельды)  (работы на ВЛ – 10 кВ)

 с 25 по 27 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3 -34, 
  • ул. Иноземцева 3-22, 
  • ул. Кравцова 2-35, 
  • ул. Энергетиков 11а-35, 
  • ул. Миляева 1-22.

ТП-4 (Аэропорт)  (работы на ПС)

26 декабря с 16:00 до 20:00

27 декабря с 14:00 до 20:00

  • Школа им. Бокейхана по ул. Герасимова 4,
  • спортивно - развлекательный комплекс, 
  • ИП Онайбекова, 
  • ИП Кожубаева,

Спальный сектор:

  • мкр. Аэропорт 6, 7, 8, 9, 10.

КТП-17 (работы на ПС)

с 26 по 29 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 134 – 180, 176/1-176/10, 
  • ул. Бородина 45-59, 
  • ул. Шаяхметова 42-62,
  •  ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,
  •  ул. 1 Мая 37-53, 42/1-42/10, 
  • ул. Козыбаева 21-36, 
  • ул. Павлова 110-135, 
  • ул. Летунова 42-76, 54/1-54/17, 72/1-72/5.

Светофор:

  • ул. Чехова – ул. Гоголя

ТП-45 (работы на ПС)

29 декабря 10:00 до 18:00

  • школа № 18, 
  • детский сад при школе, 
  • магазин « Элита», 
  • «Мясная лавка», 
  • «Жоламан Авто», 
  • ИП Сыздыкова, 
  • ИП Сундетбаев, 
  • ИП Айтенов, 
  • ИП Мынсырова, 
  • ИП Ойнабекова, 
  • ИП Шаймерденова, 
  • ИП Громова,
  • ИП Фомичева, 
  • ИП Пушкарев, 
  • ИП Аксенова.

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 30 б.