Хорошие, но не попавшие в формат. Ещё три письма Деду Морозу
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По новым условиям проведения акции «Письмо Деду Морозу» мы отобрали 12 писем детей из Костаная, авторам которых наш Дед Мороз доставит подарки лично. Именно поэтому обязательным условием было проживание автора в областном центре, поскольку у нас нет возможности выезжать в районы.
Но среди писем, не укладывающихся в это адресное прокрустово ложе, есть два послания, которые нам хотелось бы опубликовать.
Первое письмо пришло от 14-летнего Тимура, который живёт в поселке Буревестник. Это очень далеко, в Наурзумском районе, наш Дед Мороз точно туда не доедет. Но письмо не могло оставить нас равнодушными.
Тимур пишет о своей семье с таким теплом, с каким и должны относиться друг к другу люди во всех семьях, тогда не останется несчастливых семей.
Все семеро детей очень дружны, у них общие увлечения, они охотно помогают родителям, не боясь никакого труда. Такие дети - счастье и награда для своих родителей. Очень хочется, чтобы у них был настоящий волшебный Новый год с подарками. Тимур упомянул, что старшие сёстры учатся в Костанае, следовательно, с передачей подарков проблем не будет.
Может, найдутся люди, которые захотят украсить праздник Тимура и его большой семьи?
Другое письмо пришло из посёлка Сарыколь. 11-летний Матвей обстоятельно написал про свои успехи в учёбе и признался, что более всего любит естествознание. За всю нынешнюю акцию это единственное письмо с таким желанием - Матвей мечтает о телескопе.
Заметьте, мальчик настолько умён и эрудирован, что прекрасно понимает: в телескоп невозможно увидеть красочные картинки галактик, как в книгах и в интернете. Он знает, что самый лучший объект наблюдений для любительского телескопа - Луна. А нашу спутницу можно изучать многие годы, поэтому подарок для юного астронома будет служить ему долго.
Ещё Матвей просит большую машинку для своей сестрёнки, 3-летней Ксюши, потому что она не играет в куклы категорически! Только не подозревайте мальчишку в уловке, он не для себя просит машину, а именно для сестры, есть такие «технические» девочки (поверьте автору, сама в детстве играла с луноходом и железной дорогой, игнорируя кукол).
А знаете, какой у Матвея девиз? Вот он: "Верь в чудо и оно обязательно сбудется!". "Верьте и вы!" - добавил Матвей.
Может, найдётся человек, который сам увлекается (или увлекался в детстве) астрономией и захочет подарить Матвею хотя бы самый простой телескоп? Поддержите тягу к познанию, она дорогого стоит!
А третье письмо, о котором мы хотим вам рассказать, и вовсе выбивается из всяких шаблонов. Оно из Костаная, но писал его не сам ребёнок и даже не его родственники или опекуны. Написал доброжелатель, живущий на одной улице с мальчиком, который кажется автору одиноким. Во всяком случае друзей у мальчика не замечено, он ни с кем не общается. И неравнодушному человеку грустно от этого, он просит подарить ребенку праздник.
Подобных писем никогда прежде не было в нашей предновогодней почте, и мы не знаем, какая история стоит за ним. Но если кого-то тронул рассказ об этом мальчике и у него есть возможность сделать ему подарок, разве это будет плохо?
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