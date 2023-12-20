По новым условиям проведения акции «Письмо Деду Морозу» мы отобрали 12 писем детей из Костаная, авторам которых наш Дед Мороз доставит подарки лично. Именно поэтому обязательным условием было проживание автора в областном центре, поскольку у нас нет возможности выезжать в районы.

Но среди писем, не укладывающихся в это адресное прокрустово ложе, есть два послания, которые нам хотелось бы опубликовать.

Первое письмо пришло от 14-летнего Тимура, который живёт в поселке Буревестник. Это очень далеко, в Наурзумском районе, наш Дед Мороз точно туда не доедет. Но письмо не могло оставить нас равнодушными.

Тимур пишет о своей семье с таким теплом, с каким и должны относиться друг к другу люди во всех семьях, тогда не останется несчастливых семей.

Все семеро детей очень дружны, у них общие увлечения, они охотно помогают родителям, не боясь никакого труда. Такие дети - счастье и награда для своих родителей. Очень хочется, чтобы у них был настоящий волшебный Новый год с подарками. Тимур упомянул, что старшие сёстры учатся в Костанае, следовательно, с передачей подарков проблем не будет.

Может, найдутся люди, которые захотят украсить праздник Тимура и его большой семьи?

Другое письмо пришло из посёлка Сарыколь. 11-летний Матвей обстоятельно написал про свои успехи в учёбе и признался, что более всего любит естествознание. За всю нынешнюю акцию это единственное письмо с таким желанием - Матвей мечтает о телескопе.

Заметьте, мальчик настолько умён и эрудирован, что прекрасно понимает: в телескоп невозможно увидеть красочные картинки галактик, как в книгах и в интернете. Он знает, что самый лучший объект наблюдений для любительского телескопа - Луна. А нашу спутницу можно изучать многие годы, поэтому подарок для юного астронома будет служить ему долго.

Ещё Матвей просит большую машинку для своей сестрёнки, 3-летней Ксюши, потому что она не играет в куклы категорически! Только не подозревайте мальчишку в уловке, он не для себя просит машину, а именно для сестры, есть такие «технические» девочки (поверьте автору, сама в детстве играла с луноходом и железной дорогой, игнорируя кукол).

А знаете, какой у Матвея девиз? Вот он: "Верь в чудо и оно обязательно сбудется!". "Верьте и вы!" - добавил Матвей.

Может, найдётся человек, который сам увлекается (или увлекался в детстве) астрономией и захочет подарить Матвею хотя бы самый простой телескоп? Поддержите тягу к познанию, она дорогого стоит!

А третье письмо, о котором мы хотим вам рассказать, и вовсе выбивается из всяких шаблонов. Оно из Костаная, но писал его не сам ребёнок и даже не его родственники или опекуны. Написал доброжелатель, живущий на одной улице с мальчиком, который кажется автору одиноким. Во всяком случае друзей у мальчика не замечено, он ни с кем не общается. И неравнодушному человеку грустно от этого, он просит подарить ребенку праздник.

Подобных писем никогда прежде не было в нашей предновогодней почте, и мы не знаем, какая история стоит за ним. Но если кого-то тронул рассказ об этом мальчике и у него есть возможность сделать ему подарок, разве это будет плохо?