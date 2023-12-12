В этом году поток писем новогоднему волшебнику существенно снизился. Если в декабре 2022 года редакция получила письма из 216 адресов, то в этот раз - только из 84 семей. Иногда с одного адреса приходят несколько писем, но мы группируем их по семьям.

Надо отметить, что из пожеланий исчезли планшеты, крутые смартфоны и ноутбуки. Видимо, даже дети понимают, что жизнь стала несколько беднее и помощникам Деда Мороза с каждым годом всё труднее искать варианты исполнения желаний.

Следуя новым правилам проведения предновогодней акции, мы отобрали 12 самых тёплых посланий из Костаная, чтобы доставить подарки авторам этих писем ближе к новогодним каникулам. Точная дата выезда нашего Деда Мороза пока не определена, но эти 12 адресов мы намерены посетить лично. Конечно, если нас будут ждать.

А пока мы публикуем 12 самых тёплых писем Деду Морозу и ждём отклика потенциальных помощников новогоднего волшебника.

Ульяне 7 лет, у неё есть два брата: 11-летний Артём и 6-летний Егор. Ульяна активно занимается спортом, хорошо учится. Для себя девочка просит коньки, но не забывает она и о братьях. Артёму нужны развивающие карты Домана, а ещё его обрадует барабан. А любознательный Егор растёт настоящим исследователем и набор юного химика поддержит его тягу к познанию мира.

9-летняя Карина тоже не одна в семье, но она взяла на себя ответственность за составление послания. У девочки есть старший брат Абдинур, ему 10 лет, остальные младше Карины: 8-летний Нурали, 5-летняя Дарина и 3-летняя Аделина. Подарки, о которых мечтают дети, отнюдь не самые дорогие. Карина хочет скетч-бук (это такой специальный блокнот для зарисовок) и фломастеры для скетчинга. Мальчикам нужны трюковые самокаты, а младшие сестрички-лисички любят петь и их желание – караоке-микрофоны. Впрочем, игрушки малышкам тоже не помешают.

Ане всего 6 лет, но она уже сама написала письма за себя и за 3-летнюю сестрёнку Катю. Не забыв упомянуть и полуторагодовалую Вику. Сёстры любят рисовать и лучшим подарком для них были бы наборы для рисования. Каждой - свой, разумеется. А уже умеющая читать и писать Аня хочет большую книгу сказок, чтобы учиться выразительно читать их для Кати и Вики.

10-летняя Полина - тоже творческая натура, но развиваться она хочет не в сфере изобразительного искусства. Её влечёт музыка. А чарующие звуки укулеле (гавайской гитары) они хочет научиться извлекать самостоятельно. Для этого, конечно, необходимо иметь укулеле.

7-летняя Таня написала письмо и за себя, и за сестру – 9-летнюю Соню. Она поделилилась горестями, которые выпали на их маленькую семью за прошедший год, и мечтами о будущем. Девочки хотят нести добро в мир, как и их мама, Таня мечтает стать пчеловодом и дарить мёд больным, а Соня – врачом-акушером. Возможно, мечты ещё изменятся, а добрый характер останется на всю жизнь. Девочки не просят ничего сверхъестественного: трюковой самокат, игрушечного кота-батона и для вязания крючок и пряжу. Добавим от себя: крючки лучше приобретать набором, где они разных размеров.

Очень трогательное письмо пришло от первоклассника Амирлана. Мальчик переживает за птиц, которым холодно и очень голодно зимой. Амирлан очень хочет, чтобы птахи выжили и встретили весну. Для этого просит у Деда Мороза две кормушки. Было бы хорошо подарить ему не только кормушки, но и побольше корма (лучше семечек), которым он будет наполнять кормушки регулярно. И, конечно, неплохо вознаградить мальчика за доброе сердце каким-нибудь подарком. Кстати, в письме Амирлан упомянул братика. Это тонкий намёк от редакции.

У 6-летней Ангелины есть годовалый братик Ярослав, мама и дедушка, вот и вся семья. Мама работать не может, потому что Ярик ещё слишком мал. Подарки дарить не на что. А тут ещё и старые санки сломались, мальчика прогуливать просто не на чем. Ангелина намекнула, что давно мечтает о домике для кукол, но просит она новые санки для Ярослава. И ещё девочка благодарит маму за то, что она старается делать всё, что в её силах.

Камиле 13 лет, но она тоже верит в чудеса. А чудом для неё стали бы коньки для фигурного катания, ведь Камила живёт рядом с отличным катком, она мечтает научиться разным па на льду. Разве это плохая мечта для девочки?

У шестиклассницы Софии мечта тоже зимняя, но немного другая – лыжи. Мама воспитывает Софию одна и не может позволить себе такую разорительную для семьи покупку. Девочке только остаётся с тоской смотреть, как другие люди весело катятся по лыжне, проложенной возле школы. Всего лишь лыжи нужны для того, чтобы эта девочка была счастлива в Новый год и всю зиму. Впрочем, лыжи – дело долгоиграющее и счастья хватит не на одну зиму.

Ансар не первый год пишет письмо Деду Морозу и всякий раз просит простые вещи – теплую одежду. Мальчик понимает, что именно трудно приобрести его маме, и не позволяет своим мечтам очень уж оторваться от земли. Вот и в этот раз в коротком списке его желаний тёплая осенняя куртка и одна мягкая игрушка. Куртка – чтобы маме было легче, а игрушка из игры «Doors Roblox» - это уже для детской радости. Ведь Ансар заслужил подарки – он талантливый и трудолюбивый шахматист, домбрист, а в этом году начал заниматься физкультурой. Как правило, дети, которые многого заслуживают не так много просят. Наверное, потому что понимают сложности взрослых.

14-летняя Екатерина написала письмо красивейшим почерком, который редко доводится встречать в письмах Деду Морозу. По почти каллиграфическим буквам видно, что девочка очень старательная и, вероятно, любит всё доводить до совершенства. При этом на Новый год мечтает получить всего лишь новый школьный рюкзак (только не яркой расцветки). Написала она и за свою сестру Надю, которой 12 лет. Такой подарок, как большой гусь-обнимусь, дополненный электронным поп-итом, принесёт много радости девочке. И за 10-летнего Валеру Катя не поленилась написать. Валера, вопреки трудностям, занимается футболом и мечтает о специальной спортивной обуви и вратарских перчатках.

12-летний Таймас – заботливый брат и внимательный сын. Обратите внимание на это письмо. Мальчик уже понимает многое о жизни, но очень ждёт новогоднего чуда. Для себя и свойей сестры, 10-летней Толкын, он просит лыжные костюмы и тёплые шапки. А для 15-летнего Санжара – зимние сапоги и шапку. Ведь мама, одна поднимающая троих детей, один из которых - инвалид, сколь бы ни билась на работе, не может купить им всё необходимое.

Вот такая подборка детских писем получилась, наполненная грустью, надеждами и верой в чудо. Пусть маленькое, но для каждого такое важное новогоднее чудо. Подборка – как срез нашей жизни.

Если вы хотите стать помощником Деда Мороза и исполнить детскую мечту, свяжитесь с редакцией по номеру +7-747-907-57-92 (WhatsApp)