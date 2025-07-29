На первый взгляд все может показаться простым: вы находите машину мечты, покупаете ее и считаете, что сделка завершена. Но в последние годы в Казахстане участились случаи, когда у людей конфискуют автомобили, несмотря на то что они стали "последними" покупателями. Причина — неправомерный ввоз и оформление транспортных средств, передает Tengri Auto.

Фото:depositphotos.com

По словам президента ассоциации автоэкспертов и аудиторов Qazautostandart Ербола Сейпилова, в последние годы на границе выявляют сотни автомобилей, которые были ввезены без соблюдения технических регламентов, с перебитыми VIN-номерами, сомнительной конструкцией и даже с потенциальной угрозой для жизни и здоровья людей.

"Мы видим в мониторе десятки таких машин. Их завозят как "конструкторы", перебивают VIN-номера, оформляют фиктивные документы — а потом они поступают в продажу", — говорит специалист.

В таких случаях даже добросовестный покупатель может в один момент остаться без машины.

Какие есть риски

Основные риски при покупке такого автомобиля — это отсутствие гарантии, сложности с техническим обслуживанием и серьезные финансовые последствия."Если по авто остались неуплаченные пошлины или оно имеет поддельный документ о соответствии — вы рискуете. Поэтому при покупке нужно досконально проверять все документы", — подчеркивает эксперт.

Также существуют риски экологического и конструкционного характера. Такие машины могут не соответствовать стандартам выбросов и быть небезопасными с точки зрения конструкции.

Что делает государство

После резонансных случаев в 2021 году начались системные проверки. Только за прошлый год на границе было осмотрено около 2800 машин, и в значительном числе из них были выявлены поддельные или сомнительные документы, особенно на китайские автомобили. Проблемы касались топливных систем, шасси, узлов и агрегатов, которые не соответствовали техрегламентам.

Особое внимание было уделено испытательным лабораториям.

"Выяснилось, что некоторые лаборатории оформляли СБКТС (сертификат безопасности конструкции транспортного средства), даже не проверяя автомобили физически. Машина еще в Китае — а СБКТС уже готов", — рассказывает эксперт.

По итогам проверок в прошлом году было закрыто около 20 лабораторий. Общая сумма наложенных штрафов составила более 21 миллиона тенге. Также был введен запрет на оформление СБКТС в онлайн-режиме без фактической проверки.

Что изменилось

Сегодня процедура стала прозрачнее. Внедрена единая электронная система ЕКТРМ, где в режиме реального времени фиксируются фото- и видеоматериалы прохождения автомобиля через лабораторию. Это исключает возможность подделки документов.

Также обновлены стандарты по переделке автомобилей и правила выдачи документов о соответствии.

Отменить СБКТС теперь может только госорган через комиссионное рассмотрение, а не лаборатория по собственному решению. Если, например, выясняется, что автомобиль относится к другому году выпуска или имеет нарушения, влияющие на безопасность, документ могут аннулировать только с веским обоснованием.