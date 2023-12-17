Где будут отключать электроснабжение в Костанае с 19-го по 21 декабря 2023 года?
План работ Костанайской горэлектросети с 19-го по 21 декабря 2023 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы с отключением потребителей частного сектора и спальных районов пройдут в восьми районах областного центра.
КТП-715 (ж/м Амангельды)
(работы на ВЛ – 10 кВ)
с 19 по 21 декабря 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Тухачевского 3 -34, ул. Иноземцева 3-22, ул. Кравцова 2-35, ул. Энергетиков 11а-35, ул. Миляева 1-22.
ТП – 416 (работы на ПС)
19 и 20 декабря 10:00 до 18:00
Forte – банк, магазин «Белый ветер».
Светофор: пр. Аль-Фараби – пр. Абая
ул. Толстого – пр. Абая
ВЛ-10 кВ РП-Абсолют (промзона) (работы на ВЛ)
19 декабря 10:00 до 14:00
ИП Оспанова, ИП Есенгазин, ТОО «Агромикс», ТОО «Галактика».
КТП – 161 (работы на ПС)
20 декабря 10:00 до 19:00
АЗС «Эталон» № 6, салон «Майами-Сити» по ул. Сералина 4.
Частный сектор: ул. Летунова 111-125, 113/1-113/11, ул. Комарова 71-134, 99/1-99/4, ул. Садовая 1-22, ул. Л. Беды 95-183, 191/1 -191/5, 195/1-195/3,197/1-197/5.
ТП – 563 (работы на ПС)
20 декабря 10:00 до 19:00
ТОО «Вианор», ТОО «Тазалык -2012» по ул. Плеханова 79, СТО «Лада-Спорт», ТОО «Радио Калкан», ТОО «РВД-ОПТ», Управление службы охраны по ул. Карбышева 6.
Спальный сектор: ул. Карбышева 25.
ТП – 565 (работы на ПС)
20 декабря 10:00 до 19:00
массажный салон, парикмахерская «Арден».
Спальный сектор: ул. Карбышева 19
ТП – 401 (работы на ПС)
21 декабря 10:00 до 19:00
Полиграфия, почта № 7, аптека «Забота», «Цветная», магазин «Винтаж», «Угловой», «Диар», «Зеленый», «Запчасти».
Спальный сектор: ул. Мауленова 18,18/1, 18/3, 22,30б, пер. Уральский 8.
ТП – 224 (работы на ПС)
21 декабря 10:00 до 17:00
Почта № 18, «Бизнес Центр» по ул. Урожайная 16, ИП «Лайф» по ул. Каирбекова 339,
Спальный сектор: ул. Урожайная 18,20.
Спальный сектор: ул. Зерновая 2-36, 12/1-12/5, ул. Юности 1-34, ул. Яковлева 1-35, ул. Каирбекова 229-339.
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