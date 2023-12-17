В Казахстане в 2024 году планируют ввести единый часовой пояс для всех регионов страны, а в Костанайской области переведут местное время на 1 час назад. Обрадовала ли вас такая реформа? Да. Мы будем жить ближе к природному времени, что положительно скажется на здоровье.

Да. Для костанайцев это хорошо, но перед жителями других регионов как-то неудобно.

Нет. Единый часовой пояс для всей страны выгоден только астанинским чиновникам.

Нет. Мне и в нынешнем часовом поясе в Костанайской области живется неплохо.

