И все потому, что древняя матушка-природа наша по рассеянности ныне вдруг перепутала времена года, отправив к нам вслед за осенью не зиму, а весну. Ну когда такое было, чтобы на нашем казахстанском севере в конце ноября глаз удивляли набухшие почки на сирени, сережки на березе, зеленая травка на газонах?

По первому льду

Чем тоньше лед, тем больше всем хочется убедиться, выдержит ли он. Это про наш нынешний зимний рыбацкий сезон. Понятно, что тягостное ожидание зимы каждый год провоцирует наших рыболовов выйти на лед уже при его толщине в 5-7 см. Так было и на этот раз. Сейчас лед на наших водоемах уже под 20 см, но это не значит, что он уже безопасен, потому что ледовое полотно еще формируется.

Щукари на льду Тобола

А задумывается ли кто о том, что происходит со льдом в период зимних оттепелей, которые стали такими частыми у нас в нынешнем зимнем сезоне? И как влияют на стойкость льда дождь, дождь со снегом? Знает ли кто, что, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, даже при ночных минусах прочность льда может снизиться аж на 25%? При этом, как и весной, таяние льда происходит как сверху, так и снизу. Лед и зимой разрушается под воздействием солнечных лучей, дождя, тумана, а также за счет дождевой воды, которая проникает сквозь лед, разрушая его монолитную структуру. Такой еще неокрепший лед не трещит, предупреждая об опасности, а в один момент может рассыпаться прямо под вами.

Именно о такой неприятной ситуации поведал мне недавно наш костанайский рыболов Дмитрий Конюхов. Отправился он с сыном на первый лед рыбачить. Как и положено, на водоеме сначала они проверили крепость льда. Удостоверившись, что толщина ледовой корки достигла 10 см и он не прогибается под тяжестью тела, пробурили лунки. Но рыбачить пришлось недолго. Часа через три они вдруг обнаружили, что сначала вода резко начала струиться из лунок, а потом и лед стал уходить прямо из-под ног. Заподозрив неладное, едва успели отпрыгнуть от опасного места, на котором тут же образовалась промоина. Трагедии тогда удалось избежать, но с тех пор опытный рыбак не выходит на лед, который менее 25 см толщины. И никогда не отправляется на зимнюю рыбалку во время зимней оттепели и после дождя, потому что тот коварный случай как раз пришелся именно на период такой нашей зимней погодной аномалии.

Интернет пестрит таблицами о скорости нарастания льда на водоемах в период первых минусовых температур. Можно ли доверять этой информации? Однозначно уверена: лишь отчасти. Лишь критически ее осмысляя, как и все то, что нам преподносит эта навязчивая Паутина. Потому что каждый водоем, как и каждый человек, индивидуален: в одно и то же время на одном лед будет крепок и надежен, а на другом все еще опасен.

И потому хорошо бы, умерив межсезонный нетерпеж, каждому рыболову внушить себе: лед на наших водоемах будет непрочным и смертельно опасным до наступления устойчивых морозов. А еще помнить о том, что водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. При этом на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. А самые опасные сейчас места на нашем льду - это участки, покрытые толстым слоем снега, места с быстрым течением и родниками, с выступающими на поверхность кустами, травой. Не забываем, что озера с солоноватой водой, каковых в нашей области множество, становятся безопасными гораздо позже водоемов пресных.

Открываем сезон на Тоболе

Признаюсь: на Тобол с разведкой мы с Сабанеем выбирались пару раз уже в третью декаду ноября, когда лед был толщиной в 5-7 см, но не рыбачили. Срабатывало и чувство опасности, и отсутствие желания корпеть над лункой, сидя в воде: ноябрьские дожди и оттепели поработали у нас ныне на славу. Так что наш первый выход на лед состоялся только на днях.

Не мудрствуя лукаво, отправляемся на Тобол к малому мосту, что тянется от пр. Аль-Фараби. Подхожу к Тоболу и - о ужас! - вижу, что под мостом огромное пятно… воды. И тут же понимаю в чем дело. На противоположной стороне реки шумно чистит дно земснаряд. Он-то и не дает воде замерзнуть. Рыболовы пристроились подальше от этой техники, прижавшись к берегу между двумя мостами. И все - щукари. Лунок с жерлицами - считать не пересчитать. Пока спускалась с крутого берега, увидела, как один из счастливчиков вытянул из лунки приличную, килограмма на полтора щучку. Подхожу к нему: «Здравствуйте. Это у вас первая?» - «Нет, с утра уже вторая», - сияет счастливчик. Проходим с Сабанеем дальше, бурим. Лед - около 20 см, но неоднородный, сверху сантиметра два смерзшейся снежной каши. Щукари то и дело суетятся вокруг, добавляя дыр в уже и без того готовый ледовый дуршлаг. Некоторые пытаются установить щуковки даже в паре метров от воды. А ведь это катастрофически опасно…

Инструктаж на льду проводит Серик Естекбаев

Устанавливаем палатку, устраиваясь на четырехметровой глубине. Прикармливаем лунку на плотву и окуня, с волнением ждем первой в этом зимнем сезоне поклевки. А вокруг, то вблизи, то вдали: «Эй, мужики, чей флажок встал?», «Сашка, ты чего зеваешь, иди щуку снимай», «Пацаны, у меня щука живца утащила, кто богат?» И среди этого гомона вдруг слышим прямо впритык к нашему «кубу»: «А где у вас палатка открывается?» - «А что надо?» - отвечаем не очень вежливо нарушителю нашего рыбацкого бдения. В ответ: «Инструктаж буду проводить» - «Чего?»

Веселые картинки о невеселых опасностях

Отстегиваем замок палатки. В проеме появляется молодой человек в специальном камуфляже и спасательном жилете. «А вы знаете, что под вами лед все еще опасен? Запрещать рыбачить мы не станем, но будьте бдительны. И на всякий случай откройте проем палатки, чтобы в случае чего можно было быстро из нее выбраться», - говорит инструктор, протягивая Сабанею красочный листок. Потом вспоминает несколько трагических случаев, доходчиво объясняет, насколько опасна для человека ледяная вода. Я благодарю, радуясь тому, что у нас есть такие службы и такие добросовестные в них работники. Выглянув из палатки, вижу, что в опасных местах вблизи воды жерлицы исчезли, а щукари перестали собираться толпой у очередной свежевыловленной «торпеды». Значит, инструктаж подействовал.

Открыли мы зимний сезон рыбалки под веселые поклевки плотвы традиционным праздничным застольем: сваренными тут же, в палатке, на портативной газовой плиточке пельменями и горячим чаем с ягодами замороженной с лета малины. Какое это удовольствие! Думаю, что понять это можно только в том случае, если хотя бы раз через такое пройти.

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Клев-инфо