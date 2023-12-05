Занятия у учеников второй смены сегодня, 5 декабря, перевели в онлайн-формат. Температура воздуха в областном центре в 10.30, по данным метеоприложений, на уровне +1 градуса.

- В связи с погодными условиями: гололёд, дождь, 5 декабря занятия 2 смены в школах г. Костанай переводятся на дистанционный формат обучения, - сообщили в отделе образования.

В управлении образования позже уточнили: учащиеся школ с 0 по 11 класс, а также студенты колледжей всех курсов по всей области будут сегодня обучаться в онлайн-формате.

Ранее в онлайн-формат перевели учеников школ и студентов колледжей первой смены.