Как сообщили в управлении образования Костанайской области, в связи с осадками и сильным гололедом, во избежание травматизма среди несовершеннолетних 5 декабря будут переведены на дистанционное обучение учащиеся 1 смены с 0 по 11 классы и студенты колледжей всех курсов во всех городах и районах.

По второй смене будет сообщено дополнительно, уточнили в ведомстве.

Ранее о том, что на дистанционке будут учиться школьники 1-й и 2-й смен, сообщили в отделах образования Лисаковска и Алтынсаринского района.