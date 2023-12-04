На дистанционное обучение переводят школьников в Костанайской области 5 декабря из-за непогоды
4 декабря 2023, 19:44 | Происшествия
Как сообщили в управлении образования Костанайской области, в связи с осадками и сильным гололедом, во избежание травматизма среди несовершеннолетних 5 декабря будут переведены на дистанционное обучение учащиеся 1 смены с 0 по 11 классы и студенты колледжей всех курсов во всех городах и районах.
По второй смене будет сообщено дополнительно, уточнили в ведомстве.
Ранее о том, что на дистанционке будут учиться школьники 1-й и 2-й смен, сообщили в отделах образования Лисаковска и Алтынсаринского района.
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