Заключительные общественные слушания по итогам исследований укрепленного поселения Камысты прошли в КРУ им. А. Байтурсынова 16 ноября. Древнее поселение находится близ села Первомайское Денисовского района. Объект, получивший в народе название «денисовский Аркаим», исследуется в течение трех полевых сезонов, и это только самое начало научной работы, которая должна занять долгие годы.

Это лишь ничтожно малая часть находок на поселении Камысты / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



Но, как сказала заведующая археологической лабораторией КРУ Ирина ШЕВНИНА, проект «Археологические исследования укрепленного поселения Камысты (Первомайское)», в рамках которого изучался уникальный объект, завершен. Соответственно закончилось финансирование. Перед археологами стоит задача поиска новых источников обеспечения исследований.

Таких лопат из лопаточных костей КРС наши археологи еще не находили / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В этом году мы исследовали более 200 кв. м поселения, - сообщила Шевнина. - Одно жилище было исследовано целиком. В самом жилище было три колодца, обследовать которые до конца не удалось. Множество столбовых ямок говорит о том, что поселение много раз перестраивалось. Основано оно было во времена синташтинской культуры (от 2200 до 1700 лет до нашей эры - "НГ"), потом там жили носители петровской культуры, жилище этого времени мы как раз исследовали в этом полевом сезоне. Судя по находкам керамики андроновской культуры, можно говорить, что и в андроновское время поселение продолжало жить. То есть, просуществовало оно не менее 200-300 лет.

Андроновская керамика / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



Кроме колодцев, были обнаружены следы небольшой печи, в которой выплавляли бронзу. Сами колодцы, как пояснила Шевнина, не использовались для добычи питьевой воды, а были технологическими. Самый древний колодец, выкопанный еще синташтинцами, был засыпан до наступления петровской эпохи, о чем говорят обломки только синташтинской керамики из этого колодца.

Синташтинский колодец - самый старый из найденных в этом сезоне / Фото предоставлены Еленой ШЕВНИНОЙ



Два других колодца, поменьше размером, активно использовались носителями петровской культуры для металлургического производства. Исследовать их помешало активное наполнение колодцев водой. Для откачки воды нужна была помпа, которой не было среди экспедиционного оборудования. К тому же сезон подходил к концу и пришлось отложить изучение колодцев на будущее. Ирина Викторовна для примера привела такие цифры: один из колодцев удалось исследовать только до глубины 3 м, тогда как его фактическая глубина – 7 м. На данный момент нельзя сказать, что находится на дне этих колодцев, это покажут раскопки следующих полевых сезонов.

Скребками из горного хрусталя мездрили кожу / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- На сегодня у нас более 80 000 находок, - отметила археолог. – Они проходят первичную обработку. Очень много керамики, есть бронзовые изделия. В большом количестве находим кости животных, для изучения которых привлечены палеозоологи из Екатеринбурга, которые дадут заключение о численности и состоянии стада. Много костяных изделий, среди которых и такие интересные, как лопаты из лопаток КРС. Этими лопатами люди и копали свои погребальные ямы, колодцы, жилищные ямы. До этого у нас таких находок не было. Более того, аналогий этим лопатам в других исследованиях мы тоже пока не нашли. Каменных орудий тоже было предостаточно: песты, тупики, наконечники. Были скребочки из горного хрусталя, которые использовались для мездрения кожи.

Такими лопатами копали жители поселения / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



Ирина Викторовна рассказала еще об одной интереснейшей находке: рядом с колодцем обнаружена яма, которую археологи условно назвали "яма-холодильник". В яму был вкопан большой керамический ссуд, а в нем - остатки костей животных. Логично предположить, что на костях было мясо, а хранить его нужно при низких температурах. По предположениям ученых, таких ям в поселении было много.

Здесь была плавильная печь / Фото предоставлены Еленой ШЕВНИНОЙ

Три технологических колодца располагались в одном жилище / Фото предоставлены Еленой ШЕВНИНОЙ



На поселении за годы исследований найдено три интрамуральных погребения новорожденных детей. Интрамуральные погребения делались в жилищах, либо рядом с ними, иногда в колодцах, предположительно в обрядовых целях.

Погребения новорожденных детей / Фото предоставлены Еленой ШЕВНИНОЙ

- Еще мы нашли кусочек «ливневой канализации», - добавила Ирина Шевнина. - Это тоже условное название очень узкого рва, который идет вокруг жилища и по своим размерам не мог использоваться для оборонительных целей. А почвы там такие, что после дождя все понижения рельефа и ямы долго стоят в воде.

Колодцы петровского времени еще предстоит исследовать до самого дна / Фото предоставлены Еленой ШЕВНИНОЙ



Исследование такого уникального археологического объекта ожидаемо вызывает интерес у научного сообщества и широкой публики. Как выразилась Ирина Викторовна, на раскопках постоянно было оживление: приезжали местные жители, жители других районов области, алматинцы. Всем, от школьников до весьма зрелой публики, было интересно, что же там нашли археологи и как они работают. Были даже такие экзотические персонажи, как экстрасенсы. Приезжали гости целыми автобусами. По самым скромным подсчетам, место работы экспедиции только этим летом посетили более 200 человек. Это говорит о том, что у поселения бронзового века большой туристический потенциал в нынешний век высоких технологий.

Металлургические шлаки / Фото предоставлены Еленой ШЕВНИНОЙ

Кстати, высокие технологии в этом сезоне пришли на помощь археологам не в период камеральной обработки, как обычно, а непосредственно в поле. Коллега из США, работавший на раскопках, сделал съемку на площади 50х50 м с использованием технологии LIDAR, позволяющей с помощью импульсного лазерного сканирования увидеть картину залегания всех пустот и объектов разной плотности под землей. Это экономит время на разведку, позволяет обойтись без шурфования и при этом понять, в какой именно точке и на какую глубину следует копать. Недавно в Гватемале так были обнаружены более тысячи поселений культуры майя, поглощенных джунглями настолько, что найти их другим способом было невозможно. Палеонтологам новая технология облегчает разведывательные работы просто несказанно, позволяя экономить массу времени и сил на поиски.

Медвежьи когти / Фото предоставлены Еленой ШЕВНИНОЙ

Пока идет компьютерная обработка полученных на Камысты данных. По результатам будет ясна картина того, как было устроено поселение на этом конкретном участке.

Раскопки полевого сезона 2023 г. / Фото предоставлены Еленой ШЕВНИНОЙ

- К сожалению, в связи с прекращением финансирования, мы пока не знаем, что будет дальше,- заключила Ирина Викторовна. – Надеемся найти какие-то дополнительные источники финансирования. Мы не устаем говорить о том, что поселение находится в аварийном состоянии из-за человеческого фактора. Часть поселения под свалкой, часть - под распаханными землями. Будем искать финансирование, чтобы спасти как можно больше хотя бы неразрушенной части поселения. Понятно, что там, где свалка, уже сложно что-то сделать. Но надо спасать то, что можно спасти.

Школьники на экскурсии / Фото предоставлены Еленой ШЕВНИНОЙ

К исследованиям находок наши археологи привлекают палеозоологов, антропологов, трасологов, археометаллургов. Научная работа продолжается и после окончания полевого сезона. Главное, чтобы прошедший полевой сезон на поселении Камысты не был последним. Пока археологи уже наметили на следующий год экспедицию за свой счет - чтобы завершить раскопки тех самых колодцев. Но для спасения и дальнейшего изучения уникального объекта эпохи бронзы нужны серьезные средства.