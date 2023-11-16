Семеро из Костаная и один из Рудного - За что наградили лучших волонтеров области?
Георгий ГОВОРОВ
Церемония награждения прошла 15 ноября в Жастар сарайы. Молодежный ресурсный центр лучших волонтеров в семи номинациях. Как сообщили в МРЦ, от организаций и отдельных волонтеров пришло около 50 заявок.
- Этот конкурс ежегодный, - рассказал "НГ" руководитель Молодежного ресурсного центра Костанайской области Абай ДУЙСЕКОВ. – У нас сейчас волонтерские организации есть при каждом колледже и университете, и даже на некоторых предприятиях. Быть волонтером сейчас круто! Мы хотим объединить все волонтерские организации и познакомить их между собой. Количество волонтеров у нас, может, и не изменилось по сравнению с прошлым годом, но точно больше стало активных волонтеров, которые проявляют инициативу и организуют мероприятия. Как вы понимаете, волонтеры работают на безвозмездной основе. А сегодня мы просто хотим поощрить наиболее активных.
Поощрение оказалось немаленьким. В рамках государственного заказа МРЦ выделило на сертификаты 900 000 тенге: по 100 000 для победителей в семи номинациях и 200 000 для лучшей волонтерской организации или инициативной группы.
В номинации «Лучший волонтер в событийном направлении» победил руководитель «Команды волонтеров Энканто» Глеб ФУТМАН. Раньше команда действовала в Лисаковске, но сейчас Глеб стал студентом в Костанае и его организация тоже переместилась.
- В Казахстане семь направлений волонтерства, и наши ребята занимаются всеми сразу, - объясняет Футман. – В прошлом году в сентябре были пожары, мы собирали гуманитарную помощь и развозили продуктовые наборы. То есть нас, «Энканто», награждают не за участие в каком-то конкретном мероприятии, а в целом за работу в разных проектах. У нас около 60 человек. Есть дети до 14 лет, которых мы готовим стать волонтерами. Еть студенты, которые заняты в конкретных проектах.
Среди знакомых нашим читателям персон – награжденная в номинации «Зооволонтерство» волонтер ОО «Надежда плюс kst» Анастасия Серикова. Она и ее единомышленники организовали приют для бездомных домашних животных и пытаются пристроить хвостатых в добрые руки, в том числе через наш проект «Ищу дом».
Есть среди номинантов и люди с огромным опытом гражданской активности. Их выделили в отдельное направление – «Серебряное волонтерство». Победила в ней индивидуальный предприниматель Виктория ЛИ.
- Я не вхожу в какую-то организацию, но если моя помощь нужна, стараюсь откликнуться, - рассказала она "НГ". – Но, помимо того, что я сама при необходимости становлюсь волонтером, я бесплатно обучаю молодежь, передаю им свой большой опыт. Например, обучаю, как правильно общаться с людьми, которым они помогают. Это называется «Pro bono» волонтерство. То есть, у нас нет жесткой фрагментации, кто каким волонтерством занимается, как у студентов. В этой номинации награждают возрастных волонтеров. Как говорится, слава богу, что мы активны! Поэтому я участвую везде, где нужна моя светлая голова. Что делать с деньгами от МРЦ? Думаю, отдам их в приют «Надежда плюс kst». Им они нужны.
О том, как пустить на доброе дело деньги от Молодежного ресурсного центра, задумались и в городском штабе «Рудненский добряк». Эта организация выиграла главный приз, как лучшая волонтерская организация.
- У нас колоссальная работа в социальном волонтерстве, так как в городе 4 центра оказания специальных социальных услуг, 2 ПНИ и дом престарелых, - рассказала «НГ» руководитель организации Вероника МИН. – Наши волонтеры работают с этими заведениями. Они ходят в гости, организуют мастер-классы по нетрадиционной живописи – рисуем солью или пеной для бритья. Наши волонтеры стараются принести в жизнь этих людей что-то новое. Нам, конечно, 200 000 лишними не будут. Мы их пустим на закупку материалов для будущих проектов. Потому что вроде и мелочь нужна, но все это мы покупаем на свои деньги. Может, даже удастся запустить новые проекты, которые стояли из-за отсутствия финансирования. Хотя я, честно говоря, до последнего не знала, что к грамоте еще что-то прилагается.
«Рудненский добряк»
Абай Дуйсеков пообещал, что Молодежный ресурсный центр «всегда готов поддержать костанайских волонтеров». Найти МРЦ несложно. Их штаб - на первом этаже Жастар сарайы.
Кого наградили:
|
Организация
|
ФИО
|
Регион
|
Номинация
|
Сумма
|
Волонтерская организация «Команда волонтеров Энканто»
|
Футман Глеб Евгеньевич
|
г.Костанай
|
Лучший волонтер в событийной направлении
|
100 000
|
Волонтерский отряд "Мейірімді жүрек" Костанайского политехнического высшего колледжа
|
Ивашешин Сергей Дмитриевич
|
г.Костанай
|
Лучший волонтер в социальном направлении
|
100 000
|
АНК
|
Восиев Довуд Фатохович
|
г.Костанай
|
Лучший волонтер в экологическом направлении
|
100 000
|
ДСО «БАРС»
|
Клопова Василиса Анатольевна
|
г.Костанай
|
Лучший волонтер в направлении ЧС
|
100 000
|
ИП Ли В.В.
«Комильфо»
|
Ли Виктория Викторовна
|
г.Костанай
|
Лучший волонтер в направлении серебряное волонтерство
|
100 000
|
Общественное объединение Надежда плюс kst
Реабилитационный центр бездомных животных Надежда плюс kst
|
Серикова Анастасия Валерьевна
|
г.Костанай
|
Лучший волонтер в направлении зооволонтерство
|
100 000
|
Волонтерский центр
|
Вискуп Артем Сергеевич
|
г.Костанай
|
Лучший волонтер в направлении спортивное и ЗОЖ волонтерство
|
100 000
|
Городской волонтерский штаб «Рудненский Добряк»
|
Мин Вероника Александровна
|
г.Рудный
|
Лучшая волонтерская организация или инициативная группа
|
200 000
Фото Георгия ГОВОРОВА
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