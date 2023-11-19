Межсезонье, как и сама рыбалка, учит терпению. Особенно напористо, когда оно затягивается, как сейчас. На календаре - середина ноября, а таким желанным «первым льдом» пока не пахнет. Но безделье - это не про рыбаков…

Дата первого льда

Для рыболова это число магическое. Как для всего остального нашего народа 31 декабря, 8 и 22 марта и свой день рождения. Вот только, в отличие от перечисленных конкретных дат, день, когда льдом скует водоемы, никто не знает, что провоцирует интригу, добавляет азарта, эмоций и нелитературных выражений в адрес метеосайтов, которые всегда врут, когда делают долгосрочные прогнозы.

Живцовый карасик

Уверена, сейчас если не каждый первый, то уж точно каждый второй наш рыболов начинает утро с созерцания уличного градусника (а вдруг там минус, в отличие от погодных сайтов?). А на них глаз разочаровывают плюсы, которые выстроились шеренгой до конца второй декады ноября. Кто помнит, когда такое было? Правда, на третьей десятидневке долгосрочный прогноз обещает стабильный дневной и ночной минус. Но свершится ли обещанное и такое желанное?

А что помнит мой рыбацкий дневник? Путешествую по страницам назад в прошлое. Вздыхая, вижу, что 8 ноября 2021 года на старице Тобола, в районе ТТS, лед был толщиной 5 см. А 12-го - уже 10-12 см. В тот день у нас с Сабанеем и состоялось открытие зимнего сезона. Температура тогда была минус 15, ветра не было. Сидели на лунках с 11.00 до 17.00 на четырехметровой глубине залива Тобола. Поймали 24 чебака, 4 подлещика, 5 окуней.

Год назад вышли с Сабанеем на лед 17 ноября. На заливах Тобола его толщина была 6-7 см. Хорошо шел и живцовый, и крупный чебак, попадались подлещики. К 26 ноября на всех водоемах области лед уже был под 20 см, а мороз под минус 20.

Увы, в этом году, похоже, начнем рыбачить только в финале ноября. Но зато при долгой дождливой нынешней осени есть надежда на долгожданный весенний паводок, утешают себя наши рыбаки-оптимисты, поскольку земля с лихвой напиталась осенней влагой и запасы снега ей будут не нужны.

Живец впрок

Надо ли говорить о том, в какую панику впадают наши рыболовы, когда в самый щучий клев первого льда они сбиваются с ног в поисках живца. Собственные попытки поймать его там, где клевал все лето, успеха не дают: с приходом зимы плотва из-подо льда клюет не сразу. Ей надо адаптироваться, прийти в себя, определиться с местом. А у хищной рыбы в это время самый аппетит. Так что в первые дни ледостава в выигрыше те рыбаки, которые живца заготовили заранее.

Знаю таких, у которых уже сейчас в домашних емкостях плавают карасики, выловленные на старицах Тобола, на прудах и озерах. Именно карасики. В отличие от капризной плотвы, которая на четвертый день засыпает в домашних условиях, карасей можно хранить даже месяц. Если, конечно, создать для них комфортную среду. Кстати, наш опыт показал, что самые живучие живцовые караси - золотистые с яркими красными плавничками, а не серебристые. Красноперых Сабаней ловит сейчас на глубоких старицах Тобола в «мордушки».

Конечно, сохранить живца энергичным до первого льда очень даже непросто. Ухаживать за ним надо даже лучше, чем за аквариумными рыбками. Ведь, в отличие от них, он знает, что такое вольная жизнь на природе, и неволя, понятное дело, его отнюдь не радует.

Под жилище для живца Сабаней приспособил большую старую металлическую ванну, которая стоит во дворе дома. В воде ванной круглосуточно работает компрессор. Сама емкость, во избежание утренней наледи, сверху плотно закрыта кусками пенопласта. Ежедневно в ванну доливается свежая вода, а раз в три дня полностью заменяется. При первых заморозках живец будет пересажен в объемный аквариум, который уже ждет своих красноперых гостей в гараже. Там тоже постоянно будет работать компрессор или помпа. Что касается карасиного питания, то Сабанею приходится брать грех на душу, держа живца на голодном пайке, и лишь изредка прикармливая мотылем или рубленым червем.

Зимние снасти своими руками

Да, прошли те времена, когда в приоритете у наших рыболовов были не магазинные, а собственноручно сотворенные снасти. Когда в межсезонье перед ледоставом каждый паял мормышки, экспериментируя с формой и украшая их разноцветными бусинами, мастерил жерлицы, варил в чайной заварке или луковой шелухе леску. Сегодня в рыболовных магазинах есть абсолютно все на любую прихоть, на любой каприз. И все-таки пока не перевелись еще рыболовы, для которых сделать снасть своими руками - удовольствие не меньшее, чем выловить трофейную рыбину. Таковы, к примеру, потомственные костанайские рыболовы Конюховы. В моей коллекции зимних удочек есть шедевр, сотворенный Конюховым-старшим.

Удочка Владимира Конюхова

Основа - деревянная, вырезанная вручную из бука. И с хитрецой: с двух противоположных сторон расположены мотовильца. На одно можно поместить снасть, к примеру, с более толстой леской и мормышкой на хищника, на другое - лесу более тонкую. Сиамские близнецы! Две удочки на одной общей рукоятке-основе. Особенно удобна такая удочка на новом неизвестном водоеме, когда в поисках клевого места надо понять, какая снасть будет работать лучше. Понятно, что на такой удочке нет привычной катушки, ее заменяют мотовильца, на которых леска наматывается «восьмеркой». Это, кстати, удобно для определения рельефа дна и фиксации нужной глубины. В нерабочем состоянии вся леска туго намотана на два мотовила, а мормышки жестко зафиксированы на резинках, надетых в центре рукоятки.

Сабаней тоже далеко не все предпочитает покупать в рыболовных магазинах. Фабричных жерлиц на щуку у него вообще нет. Да, они эффектно, ярко смотрятся на белом снегу. Но, как считает Сабаней, абсолютно непрактичны. Сделанные из пластмассы, нашими напористыми ветрами они легко сдуваются и опрокидываются. Если примерзнут к лунке, то на морозе их основание нередко трескается, ломается при усилиях высвобождения из льда. А еще часто при сильной щучьей хватке флажок на них, резко поднявшись, выстреливает и падает. Так что рыболов, который находится вдалеке от снасти, не сразу обнаруживает сработку.

Сабанеевы жерлицы ручной работы имеют довольно тяжелую подставку, выпиленную из толстой фанеры. Водружает он их на утеплители из плотного прессованного войлока большего диаметра. Так и лунка не замерзает, и жерлица становится еще более устойчивой. Флажки на сабанеевых щуковках не съемные, в отличие от магазинных, а прикрепленные к основанию намертво с помощью пружины. Кстати, кружки-утеплители он использует и весной по «последнему льду», притеняя лунки.

А теперь о мормышках. Понятно, что в приоритете сейчас вольфрамовые. Самой различной окраски и формы. Не знаю рыболовов, у кого бы таковых не было сегодня. Опускаются на дно быстро, не давая путаться леске и разбежаться рыбе. Поэтому теперь уже мало кто из наших рыболовов паяет свои свинцовые. А ведь и у них есть одно преимущество перед вольфрамовыми: если обломился крючок, его можно заменить, впаяв другой. Вольфрамовую в такой ситуации остается только выбросить.

Так что пока до обещанных синоптиками морозов еще есть несколько дней, когда можно и живца заготовить, и снасти смастерить. В рыбацких делах и заботах время течет быстро. Особенно в периоды межсезонья. Кто из рыбаков с этим не согласится?

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