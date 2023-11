Песню Now And Then включат в обновлённые версии "Красного" и "Голубого" альбомов The Beatles, сообщает Informburo.kz.

ФотоPA MEDIA

Песня Now And Then легендарной четвёрки The Beatles вышла в свет. Сингл опубликован на официальном канале The Beatles в YouTube.

Как сообщает "Русская служба BBC", в 1978 году Джон Леннон у себя дома в Нью-Йорке записал демо, на котором он пел под фортепиано. После смерти Леннона его вдова Йоко Оно передала кассету остальным участникам группы. В середине 1990-х годов трое оставшихся членов The Beatles пытались работать над ней в рамках проекта Anthology ("Антология"). Однако довести её до ума не удалось, правда, Джордж Харрисон успел записать для песни гитарные партии.



В 2022 году Пол Маккартни и Ринго Старр завершили работу над Now And Then при помощи самых современных технологий. Пол МАККАРТНИ рассказал, что при помощи искусственного интеллекта им удалось "очистить" голос Джона Леннона, записанный на старой кассете.



- Там голос Джона кристальной чистоты, это очень трогательно, и мы все там играем, так что это полноценная запись The Beatles, – заявил Пол Маккартни. - В 2023 году работать над музыкой „Битлз“ и выпустить новую песню, которую публика еще не слышала, — на мой взгляд, — это фантастика.



Песню Now And Then включат в обновлённые версии "Красного" и "Голубого" альбомов The Beatles, которые будут выпущены 10 ноября. По мнению журнала Rolling Stone, эти две компиляции, впервые выпущенные в 1973 году и охватывающие практически все годы творчества группы, можно назвать "самыми важными сборниками хитов в истории".