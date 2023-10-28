«Тимучин» от продюсера Тимура Бактыбаева (он же и в главной роли) - это, безусловно, ремейк фильма «Разборки в Бронксе» 1995 года с Джеки Чаном, компилированный с другими отсылками к известному актеру и режиссеру. Мода на ностальгию по 1980-м и 1990-м логично привела к Джеки Чану, потому что для большинства любителей экшн-фильмов звезда боевых сцен и головокружительных трюков в кино стал не просто кумиром детства, а первым шагом к спорту и образом добра с кулаками. Но если персонажи Джеки Чана в своих поступках логичны и справедливы, то к поступкам Тимучина из казахстанского ремейка есть несколько вопросов.

Вопрос № 1: почему Тимучин?

Герой фильма приезжает в большой город Алматы, чтобы поступить в Академию МВД. Его имя недвусмысленно отсылает к Чингисхану, и сразу же возникает ожидание того, что будущий полицейский как-то повлияет на людей, столкнется со стихией мегаполиса или, по крайней мере, станет героем города. Но имя героя не сыграет в фильме никакой роли, так же, как и город. Тимучину не приходится сталкиваться с моральным выбором, он не совершает ошибок и, по сути, не меняется на протяжении всего фильма.

Мотивация поступка Тимучина - месть. А герои Джеки Чана искали путь решения затянувшегося конфликта

В «Разборке в Бронксе» тема «плавильного котла» Нью-Йорка раскрывается через столкновение культур, и герой Джеки Чана сильно меняет группу преступников, с которой ему приходится столкнуться. Но Тимучин не сталкивается с настоящими угрозами, ни разу не проигрывает в битве и ничего не меняет, а становится еще одним винтиком силовых структур.

К слову, о структурах.

Вопрос № 2: где полиция?

Когда наступает критический момент в фильме «Разборка в Бронксе», персонаж Джеки Чана настаивает, что нужно позвонить полицию. Тимучин же, несмотря на то, что собирается поступать в академию, а его возлюбленная Алуа - дочь офицера полиции, ни разу даже не задумался о возможности обратиться в правоохранительные органы. Полиция появляется в самом финале, и зритель узнает, что где-то за кадром герой звонил отцу девушки. Пафос, с которым офицер полиции говорит о своем долге перед гражданами Казахстана, выбивает из настроения легкого боевого экшена и выглядит неуместно.

Алуа - необычная, потому что одновременно женственная и своя в доску

Многие поступки персонажей можно списать на их наивность и глупость, самоуверенность и состоянием шока, но такое нарушение логики, когда люди, связанные с правоохранительными органами, вообще никак, не реагируют на наркотики, выглядит как-то двусмысленно. Конечно, в Казахстане не доверяют полиции, однако в фильме и про это не сказано.

Следующий вопрос назревает сам собой.

Вопрос № 3: это вообще Казахстан?

Как было сказано выше, пространство не имеет значения, Алматы становится просто фоном событий и романтических нарезок, поэтому, может быть, авторы решили и не отражать реалии нашего времени, помещая персонажей в собирательный образ города из фильмов с Джеки Чаном. Даже стиль одежды у персонажей отсылает к 80-90-м, а где-то и вовсе зеркально повторяет аутфит гонконгской знаменитости.

У авторов была возможность не просто перенести образ и события некоторых экшн-сцен в современный Казахстан, но и обратить внимание на проговоренные темы, построить вокруг них конфликт. Так, Алуа в доверительном разговоре рассказывает о том, что ей всегда недоставало отца дома, но дальше разговора это не пошло, а примирение полицейского и дочери вышло очень скомканно и неловко.

Карикатурные бандиты не представляют серьезной угрозы герою

Еще одна тема – мелкие банды и крупные преступники - тоже не стала влияющей на сюжет и повысила ставки только лично для героя, но не для города и окружения.

В финале фильм превращается в прохождение «Street Fiter», где герой сначала сражается с большим количеством врагов, затем проходит сложный уровень и доходит до босса. Это смотрится неплохо, но раз авторы решили делать ремейк на Джеки Чана, нужен был хотя бы один крутой трюк.

Вопрос № 4: где трюки?

А трюков не случилось. Были хорошие ремейки боевых сцен из разных фильмов, и видно, как создатели фильма старались повторить хореографию, но Джеки Чан известен, как человек, которому не дают страховой полис, потому что он постоянно что-то себе ломает во время безумных трюков: то прыгает с крыши в соседнее здание, то падает с высоты на стеклянную крышу, то уничтожает здание магазина с собой внутри, то привязанный за веревку к катеру скользит по воде без водных лыж. Без этого фильмы с Джеки Чаном теряют часть своего очарования.

Вывод

Признаюсь честно - в момент просмотра я получила удовольствие от узнавания в действиях персонажей и в сюжетных перипетиях фильмы Джеки Чана. Режиссерский дебют Армана Ергазиева порадовал в большинстве сценах уровнем юмора, который был не пошлым, а по-настоящему забавным. Хотя с фельдшерами в скорой авторы поступили очень плохо, еще раз продемонстрировав, какое сексистское сообщество представляют собой сценаристы и режиссеры казахстанского кинематографа.

На финальных титрах, где играла музыка из «Доспехов бога», я была растрогана и посмеялась от души. Но нужно признать, Тимучин – не настоящий персонаж, в него сложно верить из-за его идеальности и удачливости, а его любовный интерес предстал собирательным образом девушек из фильмов Джеки Чана, в которых одновременно сходятся все стереотипные представления о женщинах и стремление создать сильный женский образ. Второстепенные же персонажи получились очень колоритными и в хорошем смысле простыми.

Знатокам фильмографии Джеки Чана будет интересно посмотреть на внимательное переложение любимых образов и сцен в фильме «Тимучин». Актерский состав был подобран очень точно, боевые сцены из фильмов «Разборка в Бронксе» и «Кто я?» поставлены хорошо с учетом хореографии и комедий Джеки Чана.

В одной из сцен герой фильма говорит, что в детстве много раз смотрел фильмы со звездой и учился драться по ним. И очень часто это было именно так. Изобретательные сцены боев Джеки Чана вдохновляли на запись в секции восточных единоборств. При этом персонажи актера использовали навыки битвы чаще всего для защиты и старались найти другой выход из ситуации. Очень жаль, что авторы фильма «Тимучин» забыли об этом или не смогли акцентировать внимание на морали и справедливости боя и лишний раз поддержали стереотип о том, что прав тот, кто сильнее.

Фото - кадры из фильма