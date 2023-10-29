Прошедшее лето для большинства наших рыболовов не было удачным. Хотя и в нем были праздники.

Секрет Олега Потапенко

То, что лето не будет радостным для нашего рыболова, стало понятно уже в самом его начале, когда водоемы так и не дождались паводка. Резкое падение уровня воды на Мазарево впервые за последние годы испортило нам летнюю рыбалку на карася и щуку. Не клевал карась в нашем постоянном уловистом «окне» на озере Итсары. В отличие от прошлого года, не реагировал ни на какие приманки и насадки коняевский карп, запрет на рыбалку был на «русском пруду». Лишь единожды за весь летний сезон на Убагане удалось половить увесистого карася… Утешительная информация с водоемов от моих информаторов не приходила. Все лето и теплые дни осени наши рыболовы-любители колесили по области, но чаще безрезультатно. И вдруг!

Олег Потапенко с одним из своих нечаевских трофеев / Фото из личного архива

Известие пришло с Нечаевского пруда. Это место у нас почти реликтовое, поскольку обустроено было еще в далекие советские времена и уже тогда стало известным благодаря своему карповому поголовью. Нам с Сабанеем в прошлые годы приходилось там рыбачить, вот только эти акции не были настолько удачливыми, чтобы зачислить этот пруд в свои приоритеты. Но, как оказалось, зря. Именно в это повсеместно неуловистое лето Нечаевский пруд одарил одного своего патриота несколькими трофеями.

Имя этого нечаевского завсегдатая Олег Потапенко. Он - заядлый карповик. Прошедшим летом здесь он открыл сезон карпом в 10 кг, а закрыл пятикилограммовым. Сколько поймал двух- и трехкилограммовиков, даже не знает. Считая их мелкими, учет не вел, сразу же отпуская восвояси. Пообщавшись с Олегом, я поняла, что секрет его ошеломительного успеха не только в том, что о карпе он знает все, не только в добротных специальных карповых снастях и специальных прикормках и насадках, предназначенных именно для нечаевского карпа. А еще и в том, что он не вояжирует по разным водоемам в поисках клева, а организует его себе сам и непременно на Нечаевском пруду, регулярно прикармливая одну и ту же конкретную точку. При этом всегда рыбачит с берега на донку или фидер, а снасть завозит на лодке в одно и то же место в десятках метров от себя. И так в течение всего лета.

Вот, наверное, поэтому и случилось так, что пустых рыбалок у нечаевского прудового домоседа Олега Юрьевича не было даже в прошедший летний сезон, когда, увы, клева не было нигде.

Будем с карпом?

Отрадно, что многие арендаторы наших водоемов в летнем сезоне позаботились о восполнении численности своего рыбьего народа. Кстати, на радость карповикам сообщаю, что на один карповый водоем у нас стало больше. И таковым, представьте себе, теперь будет и карасино-щучий Сарыколь. 4 июля сюда на ПМЖ из карагандинского рыбопитомника торжественно была отправлена и получила постоянную прописку армия из одного миллиона личинок карпа. Арендатор озера Виктор Николаевич Яблонский решился на этот эксперимент, просчитав и глубинные возможности озера, и свои собственные, поскольку капризный карп в условиях нашего климата требует к себе особого внимания.

Прямиком из зерендинского рыбопитомника прибыли личинки карпа на Сарыколь / Фото арендатора водоема

Об успехе карповой рыбалки позаботились и арендаторы «русского пруда», значительно пополнив и без того свое крупное карповое поголовье сотнями мальков этого аристократа, привезенного из зерендинского и верхнетобольского рыбопитомников. Радуюсь: пожалуй, это самый близкий карповый водоем и для костанайцев, и для рудничан. Уютный, обустроенный, оснащенный антизаморной техникой, и всего-то в двух шагах от автотрассы. А какие здесь карпы - сама знаю не понаслышке. Приходилось ловить в прошлые годы.

Полноценно карповым обещает стать и карасиное озеро Итсары, что расположено у поселка Абай в Узункольском районе. Запущенные летом 2022 года карпики-малыши стали уже вполне взрослыми, более чем килограммовыми юнцами. Они пока еще игнорируют деликатесы на рыболовных крючках, но уже активно дают о себе знать при контрольных отловах сетями.

Мальками карпа пополнились «русский» и Нечавский пруды / Фото арендатора водоема

Активному восполнению карпового народа удостоился прошедшим летом и легендарный Нечаевский пруд, в который арендатор переселил 13 тысяч мальков карпа. До «НГ» дошла информация о том, что пруд ждет кардинальное благоустройство. Планируется оборудовать специальные места для мусора, туалеты. А еще выкосить тростник, обустроив новые подходы для рыбалки с берега, почистить дно. Этому сообщению мы с Сабанеем были особенно рады. Потому что поймать трофейного карпа с берега да еще вблизи автотрассы и областного центра однозначно можно пока только здесь. Да и зимние заморы пруду не страшны, поскольку глубины в нем достигают 7-10 м, так что усатому изнеженному капризуле и в наши морозы будет там комфортно. А значит, при рачительном хозяине он здесь никогда не переведется.

Отрадно то, что в будущем шансы поймать трофейного красавца значительно увеличатся. И ловить его уже будет тогда не только мэтр Олег Потапенко.

Закрыли сезон праздником

Праздник рыбалки и активного общения единомышленников в очередной раз организовали три админа трех рыбацких сайтов: Макаров Владимир («Охотники за трофеями»), Капышев Алмат («Житикара»), Павличенко Дмитрий («Рыбалка и отдых»).

Турнир на Жаркайине / Фото предоставлено организаторами

А прошел он шумно и весело на озере Жаркайин в формате областных межгрупповых любительских соревнований по ловле хищной рыбы. Столько сразу участников рыбацких состязаний Жаркайин не видел никогда. Шутка ли, не считая болельщиков, на его водах соперничало аж 43 команды, включая две женские, при этом в каждой было по 4 рыболова. Причем 9 команд прибыли большим автодесантом из Астаны. Встречали там всех, ну прямо-таки как арабских эмиров: с салютом, музыкой и караваем на подносе. Правда, испортить праздник пыталась погода, но ей это удалось лишь отчасти, она сдалась под напором музыканта и одновременно массовика-затейника Александра Гаврилова.

К моменту старта поднялся шквальный ветер, прыгнуло давление, стало понятно, что ожидаемых больших результатов не будет. Но тем весомее стала победа.

Первое место у костанайской команды Kst.rybАК. Ее квартет в составе Рината Курамшина, Евгения Каптела, Сергея Карбивнычего и Антона Бородина, вопреки погодным препятствиям, смог поймать более 11 кг жаркайинского хищника.

На втором месте - RYBАК_KOSTA с результатом 10,9 кг (Евгений Игнатий, Игорь Семенов, Сергей Минченков, Сергей Луки), третье с весом 8,895 кг - заслуженно у астанинцев группы «Рыбаки Казахстана» (Алишер Хашимов, Нурлис Баркыбаев, Сергей Вакуленко, Даниил Шафронов). А Big fish в 2,430 кг осчастливил Александра Селеванова.

Победители были отмечены не призами от спонсоров, а денежными вознаграждениями в 140 000 тенге (1-е командное место), 80 000 (2-е место) и 60 000 (3-е место). А спонсорские подарки разыграли в веселых стартах, конкурсах, викторинах. Так что довольны и счастливы были все.

Некоторые, вернувшись в столицу, даже написали: «Большое спасибо за такие классные соревнования, мне очень понравилась атмосфера, все рыбаки адекватные, молодцы, провели хорошие конкурсы. Озеро обалденное, я очень доволен и не жалею о том, что проехал до него такое огромное расстояние. Отдельное спасибо организаторам - Дмитрию, Алмату, Владимиру и хозяину озера Жаркайин Виталию. Все было круто», «Рыбы в водоеме много, поэтому контактов с приманками - просто гигантское количество. Надеюсь, что у вас получится сделать этот турнир традиционным. Сейчас проведу работу над ошибками, подправлю снасти и на следующий год снова поеду на рыбалку на озеро Жаркайин. Как говорится, если есть на свете рай, то это озеро Жаркай! Еще раз рахмет всем, всем, всем! А также огромная благодарность админу нашей группы «Рыбаки Казахстана» Сергею Сергеевичу Самсонову за возможность побывать на Жаркайине и участвовать в турнире».



Клев-инфо