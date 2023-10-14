Практически каждый год две энергичные женщины из с. Новопавловка Карасуского района Валентина КАРПУШКО и Сандибола ЖАНТУРСУНОВА обращаются в различные инстанции Казахстана, от СМИ до чиновников республиканского уровня.

Валентина Владимировна Карпушко и Сандибола Амержановна Жантурсунова

Дорога от Новопавловки до Кушмуруна (Аулиекольский район) - единственная, по которой можно доехать до больницы, ближайшего ЦОНа, отделения банка… По ней же, в окружную, в районный центр Карасу возят на соревнования и на различные школьные мероприятия школьников Новопавловки. В 2020 году актив Новопавловки добился ремонта дороги, были истрачены около 750 млн тенге на 18 км. Уже на следующий год покрытие «посыпалось» и жители стали добиваться ямочного ремонта, ремонта водоотводов. С самого начала с ремонтом что-то пошло не так, жители предполагают, что напутали с общей протяженностью дороги, поэтому и ремонтировали не с самого начала и не до самого конца. На этих пропущенных участках вообще никаких работ не производилось, при том, что здесь в последний раз ремонт был 50 лет назад.

Один из разбитых участков дороги

Уже почти три года прошло, а плакат-паспорт проводимых работ до сих пор не убрали. Летом 2023 года ремонтировали водоотвод, но уже к осени, после дождей, пошли серьезные трещины. Жители переживают, что в паводок все эти конструкции снова смоет и Новопавловка опять будет отрезана от благ цивилизации.

В середине сентября 2023 года активистки в очередной раз обратились в редакцию "НГ". Тогда мы вместе проехали по "отремонтированной" дороге и зафиксировали все опасные участки, побывали на одном из "свежеотремонтированных" водоотводов, который за несколько месяцев уже требует ремонта. Далее проехали в противоположном направлении - на трассу, которая ведет от Новопавловки к райцентру Карасу. Это самый короткий путь - 75 км. А если ехать, как сейчас, в объезд, получается расстояние в два раза длинней. На такси это выражается примерно в 15 000 тенге.

21 сентября на отчетном собрании в Кушмуруне в присутствии акима Аулиекольского района была озвучена просьба жителей Новопавловки посодействовать с ремонтом и установкой предупреждающих знаков на особо опасных участках дороги. Здесь же присутствовали прокурор района и руководитель отдела ЖКХ. Обратились в правоохранительные органы с просьбой запретить движение по дороге перегруженного транспорта одного из местных сельхозпроизводителей.

Не дождавшись реальных результатов, активистки поехали в Карасу на встречу с акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ, где с удивлением узнали, что состоянии их дороги жизни Новопавловка – Кушмурун считают удовлетворительным. На это жительницы Новопавловки очень возмутились и обратились к акиму области с просьбой разобраться.

Ответственный за дороги Костанайской области и новопавловские бабушки на отчетной встрече акима Костанайской области в с. Карасу. 6 октября

"НГ" рассказала об этой встрече здесь.

Аким области поблагодарил женщин:

- Жители сел, вот так же вы должны переживать, как эти две бабушки, которые бегают за тракторами, чтобы они не ломали единственную дорогу из поселка.

Так выглядит прямая короткая дорога от Новопавловки до райцентра Карасу

Аксакалов дал распоряжение сразу же после собрания выехать с активистками на место события. Уже в 4 часа собрались на трассе Кушмурун - Новопавловка, где жительницы показали чиновникам из Костаная и Аулиеколя состояние дороги. В дальнейшем выяснилось, что сегодня средств на ремонт у отдела ЖКХ Аулиекольского района нет. По утверждению жительниц из Новопавловки каких-то конкретных решений на ближайшее время принято не было.

На разбитых большегрузами участках дороги можно сегодня увидеть, из чего состоит покрытие, не выдержавшее нескольких лет эксплуатации. А ведь движение по этой дороге не назовешь интенсивным, добротного ремонта могло хватить на десятки лет. Сезонные большегрузы за несколько лет после ремонта давно можно было ограничить в движении, поставив соответствущие дорожные знаки, но, несмотря на многолетние просьбы жителей, это не было сделано. И только после прямого обращения к акиму области буквально на другой день установили знак ограничения.

Дорога перед установленным знаком ограничения, вдалеке п. Кушмурун. Этот отрезок дороги не ремонтировали более 50 лет

Знак установили на расстоянии примерно 500 м от начала дороги. Проехал до знака и «ловушка для большегрузов»?

Разговоры о том, что были судебные разбирательства, о недобросовестности организации. которая вела ремонтные работы, остаются только разговорами, каких-то подробностей просто нет. На сайте госзакупок в черном списке этой организации нет. Поэтому обвинять в чем-то подрядчика, наверно, нельзя. Вот только жителям Новопавловки от этого не легче.

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