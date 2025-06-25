762 бойца и 123 единицы техники уже сейчас могут отреагировать на любую внештатную ситуацию, заявил сегодня, 25 июня, заместитель начальника ДЧС Костанайской области Омиржан ТУКУШЕВ. Для мониторинга ситуации используется портал «Қазақстан Ғарыш Сапары» и система раннего обнаружения лесных пожаров.

С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 12 лесных пожаров общей площадью 1 364,8 гектара, 5 степных пожаров бушевали на 1 750 гектарах, 239 раза загорался травостой.

- Для оперативного реагирования, - отметил Тукушев, - приведены в готовность силы и средства гарнизона противопожарной службы. ДЧС использует БПЛА и космомониторинг. На территории аэропорта Костаная дислоцируется вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» с водосливным устройством. В 11 лесохозяйственных учреждениях и в Наурзумском заповеднике дежурят 19 механизированных дозоров, оснащённых спутниковыми терминалами и средствами авиационного мониторинга.

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Кроме того, пояснил Тукушев, этим дозорам помогают 117 мобильных групп (всего 610 человек) из состава гражданской защиты, местной полиции, лесных учреждений и местных исполнительных органов. С начала года проведено 1 197 рейдов, в ходе которых к административной ответственности привлечены 564 лица. Виновные уже заплатили 5,5 млн тенге административных штрафов.

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