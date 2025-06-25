С вопросом о правомерности требований обслуживающей компании в редакцию обратился житель Костаная Владимир ПОЕЗЖАЛОВ.

- Уважаемые журналисты! Не смогли бы вы прояснить вопрос о ежемесячной оплате домофона, практикуемой ТОО "АСК company", - пишет он. - Причём плату требуют ежемесячно без заключения договора, а в случае неисправности домофона требуют плату не за ремонт, а за весь прошедший период.

Как пояснили "НГ" в ТОО "АСК company", ежемесячной платы без договора они не требуют, поскольку потребителя не будет в их базе. Но в случае поломки домофона в этом случае не произведут ремонт.





"НГ" обратилась за комментарием в департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области.

- Если договора с домофонной компанией нет, потребитель не должен оплачивать ежемесячно. А отключение домофона без договора - незаконно, - пояснил заместитель руководителя департамента Асем НУРГАЛИ. - Оплачивать нужно только за разовое использование, например, за починку двери. Домофон - общедомовое имущество. Соответственно, он обслуживается ПКСК. Возможно, у ПКСК договор с компанией, возможно, у потребителя был где-то договор, но он забыл. Я рекомендую потребителю обратиться с письменной претензией в компанию и в ПКСК, чтобы понимать, кто должен оплачивать. Если в течение 10 календарных дней не ответят, потребитель может обратиться в наш департамент.

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